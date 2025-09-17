Överläkare till Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Kliniken för Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin ingår i division medicin. Kliniken bedriver vård inom rehabiliteringsmedicin och geriatrik i Borlänge och Falun, det är totalt ca 135 anställda på kliniken.
Inom den rehabiliteringsmedicinska delen av kliniken finns slutenvård och öppenvård för neurorehabilitering där man arbetar med att förbättra funktionsförmåga och livskvalité för vuxna personer med förvärvad funktionsnedsättning utifrån neurologisk skada eller sjukdom. De huvudsakliga patientgrupperna är personer i yrkesverksam ålder som drabbats av hjärnskador samt personer över 18 år med ryggmärgsskador. Upptagningsområdet för rehabiliteringsmedicin omfattar hela Dalarnas befolkning men placeringen av tjänsten är i Falun. Inom verksamheten finns en slutenvårdsavdelning med 14 vårdplatser totalt, varav sex vårdplatser är avsedda för rehabiliteringsmedicinska patienter. Inom öppenvården finns team som arbetar med ryggmärgsskadevård, stroke- och hjärnskaderehabilitering samt spasticitetsbehandling. Vissa andra neurologiska sjukdomar ingår också i vårt uppdrag, som exempelvis polio.
Dina arbetsuppgifter
Kliniken har idag en läkargrupp på ca 15 personer, varav tre överläkare inom rehabiliteringsmedicin. Det finns ett nära samarbete mellan läkargrupperna i rehabiliteringsmedicin och geriatrik. Vi arbetar över specialitetsgränserna när det behövs samt har gemensamma jourer. Som överläkare kommer du att arbeta med neurologisk rehabilitering och omväxlande inom öppen- och slutenvård. Till viss del kan innehållet i arbetet anpassas efter intresseområde men du måste vara beredd att tjänstgöra inom klinikens samtliga delområden. Som överläkare ansvarar du för den medicinska vården samt leder rehabiliteringsprocessen framåt. Du är delaktig i verksamhetsutveckling, handledning av AT- och ST-läkare samt studenter och även den undervisning som bedrivs på kliniken. Jourarbete ingår i form av beredskapsjour dagtid helger för inneliggande patienter på klinikens vårdavdelning.
Kvalifikationer
Du är specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
Goda kunskaper i svenska språket behövs (på minst C1 nivå).
Meriterande:
Erfarenhet som specialistläkare inom området är meriterande.
Körkort är inte ett krav, men det underlättar.
Det är viktigt att du kan samarbeta väl i team då det utgör basen i vår verksamhet. Vi söker dig som bemöter människor respektfullt, arbetar personcentrerat och är intresserad av att utveckla dig själv, dina kollegor och verksamheten. Att kunna arbeta självständigt och att vara ansvarstagande är en självklarhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan till vår klinik och till Falu Lasarett!
