Överläkare till den Psykiatriska Heldygnsvården i Varberg
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2026-07-27
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Vi söker nu en specialistläkare i psykiatri för en överläkartjänst vid den psykiatriska heldygnsvården i Halland med placering i Varberg.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Du kommer att tjänstgöra som överläkare inom heldygnsvården och arbeta i nära samarbete med övrig personal och kollegor inom verksamheten. Tjänsten innebär arbete över samtliga avdelningar inom heldygnsvården i syfte att bidra till en stabil och jämn bemanning, de inledande sex månaderna kommer arbetet främst ske på vår beroendeavdelning. I tjänsten ingår deltagande i bakjoursverksamhet samt konsultarbete gentemot de somatiska klinikerna vid Hallands sjukhus.
Arbetet kan vid vissa tillfällen innebära att du tillsammans med övriga specialister bidrar till att täcka vakanser, såväl med god framförhållning som med kortare varsel, vilket ställer krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.
Som en klinik med tydligt framtidsfokus är handledning en central del av uppdraget. Du kommer att handleda underläkare samt AT- och ST-läkare, vilket förutsätter ett engagemang i utbildningsfrågor, ett intresse för kunskapsdelning och en vilja att utveckla nästa generation kollegor. Din egen kompetensutveckling är också viktig och planeras i dialog med läkarchefen.
Om arbetsplatsen
Vi är en familjär klinik där vi värnar om varandra och ställer upp när det behövs. Specialistläkarna i vår verksamhet består till stor del av tidigare egna ST-läkare som har valt att stanna kvar, vilket vi ser som ett styrketecken för vår arbetsmiljö och kultur.
Vi värnar om god vårdkvalitet och bra arbetsmiljö och har fina resultat i både patient- och medarbetarundersökningar. Bland annat har vi under flera år legat i toppskiktet för psykiatriplaceringar i SYLF:s AT-ranking, något vi är mycket stolta över.
Inom psykiatriska heldygnsvården i Varberg arbetar idag tio specialistläkare tillsammans med ett flertal ST-läkare och underläkare. Verksamheten omfattar sex vårdavdelningar:
Psykiatriska intensivvårdsavdelningen (PIVA), som har nio vårdplatser och en akutmottagning i direkt anslutning
Avdelning 20 som är en rättspsykiatrisk klass 3-avdelning med sex vårdplatser
Avdelning 21 som är en rättspsykiatrisk klass 2-avdelning med tolv vårdplatser
Avdelning 22 som är en allmänpsykiatrisk avdelning med åtta vårdplatser samt två brukarstyrda inläggningsplatser
Avdelning 23 som är en psykosavdelning med tolv vårdplatser
Avdelning 24 som är en beroendeavdelning med tio vårdplatser
Utöver detta ansvarar vi även för ECT-mottagning samt LARO-verksamhet i våra lokaler.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Du har ett brett psykiatriskt intresse och ett engagemang för utvecklingsfrågor och handledning.
Som person är du målmedveten, strukturerad och trygg i din yrkesroll. Du har goda ledaregenskaper och en väl utvecklad kommunikativ förmåga som gör att du tydligt kan förmedla dina kliniska bedömningar och beslut.
Du har en stark klinisk grund att stå på och låter din erfarenhet vara vägledande i arbetet. Samtidigt har du en öppen och prestigelös inställning och trivs med att samarbeta med andra professioner.
Vi värdesätter en god samarbetsförmåga då samverkan mellan olika yrkesgrupper bidrar till en positiv arbetsmiljö och ett professionellt bemötande av våra patienter. Tidigare innehav av ledarfunktioner ses som meriterande tillsammans med intresse för utbildnings- och handledningsfrågor!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som läkare här.Övrig information
Här kan du läsa mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
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Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Sjukhuset i Varberg (visa karta
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432 81 VARBERG Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Richard Frykheden Dolk, Hallands läkarförening Richard.FrykhedenDolk@regionhalland.se Jobbnummer
10012619