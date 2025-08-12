Överläkare till allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Katrineholm
Psykiatriska kliniken Nyköping/Katrineholm
Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla en kvalitativ och patientsäker psykiatrisk vård i västra Sörmland!
Hos oss har du många kollegor, möjlighet att delta i utvecklingsarbete och du kan till viss del arbeta på distans.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vuxenpsykiatriska kliniken i Nyköping/Katrineholm är en välfungerande klinik med ett öppet och tillåtande samarbetsklimat. Vår psykiatriska öppenvård är lokaliserad på två orter, Nyköping och Katrineholm. Mottagningarna är på bägge orter indelad i allmänpsykiatri, psykos och beroende. Då mottagningarna är på belägna på sjukhusen möjliggörs nära samverkan med andra vårdgivare.
Klinikens heldygnsvård bedrivs i Nyköping där vi har två avdelningar, den ena fokuserad på intensivvård/beroende och den andra på allmänpsykiatri/psykos. I Katrineholm finns en psykiatrisk jourmottagning i anslutning till vår öppenvårdsmottagning.
Vi är i en spännande utvecklingsfas med mobil akut psykiatri i Katrineholm där jourteam och omvårdnadsteam utgör enheter som kommer att gå samman.
Utöver det pågår ett divisionsövergripande utvecklingsarbete med processbaserad psykiatri där mottagningen deltar.Arbetsuppgifter
Du arbetar kliniskt på vår öppenvårdsmottagning i Katrineholm. Som vår nya kollega har du stor möjlighet till inflytande i verksamheten.
Du är en del av Psykiatriska klinikens läkarkår som i dagsläget är så gott som fullbemannade. Läkarmöten med kompetensutveckling erbjuds kontinuerligt på kliniknivå.
Vi strävar efter att erbjuda dig anställning i enlighet med dina önskemål.
Bakjourer kan ingå men mängden anpassas.
Din kompetens
Du har svensk läkarlegitimation och är specialist i psykiatri. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Inför anställning inom psykiatrisk vård gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke- och belastningsregister.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Cecilia Casparsson Bengtsson, 0155-24 54 74.
Chefsöverläkare Hans-Peter Mofors, 070-484 48 12.
Medicinskt ledningsansvarig Hermon Zegay, 072-083 56 60.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på psykiatriska kliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-04.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
