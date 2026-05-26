Överläkare/Specialistläkare välkomnas till Bröst- och melanomkirurgi
2026-05-26
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Kirurgi Sahlgrenska omfattar tre slutenvårdavdelningar och en öppenvårdsenhet med tillhörande dagvårdsenhet. Verksamheten är indelad i fyra sektioner och har följande profilområden: akut- och traumakirurgi, endokrin- och sarkomkirurgi, bröst- och melanomkirurgi och övre gastrointestinal kirurgi. Sektionen för Bröst- och Melanomkirurgi bedriver såväl länssjukvård som nationell högspecialiserad vård och har fokus på kirurgisk utveckling i en forkningsintensiv miljö. Verksamheten omfattas av Sahlgrenska Universitetssjukhusets gemensamma vision och mål innebärande att verksamheten ska bedriva sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet. Respekt för patienter och anhöriga, medarbetare och studenter, delaktighet, ansvarstagande och jämställdhet ska prägla verksamheten.
Vi erbjuder dig möjlighet till kirurgisk och akademisk utveckling i omhändertagande av patienter med melanom och bröstcancer på Sveriges största enhet för dessa sjukdomar. Ett aktivt multidisciplinärt arbetssätt ger en utvecklande lärandemiljö där man som kirurg är en del av cancerpatientens hela behandlingskedja. Kirurgin erbjuder bredd och volym men också möjlighet att utveckla spetskompetens inom ramen för högspecialiserad vård med avancerad metastaskirurgi och isolerad hyperterm perfusion (ILP). Området är forskningsintensivt och stora utvecklingsmöjligheter finns.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär omhändertagande av patienter med bröstcancer och malignt melanom. Mottagningsverksamhet och dagkirurgisk operationsverksamhet utgör merparten av arbetet som grundar sig på ett välfungerande multidiciplinärt samarbete. Arbetet är förlagt till dagtid. Utifrån individuell kompetens och erfarenhet deltagande i allmänkirurgisk jourtjänstgöring. I arbetsuppgifterna ingår också undervisning och ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Forskningsintensiteten är hög vid sektionen och utgör en naturlig del av verksamheten.Verksamheten bedrivs till stor del i ett multidisciplinärt sammanhang och med ett multiprofessionellt omhändertagande av patienten.
Vi söker dig som är Överläkare/specialistläkare i kirurgi med ett specialintresse för bröst- och melanomkirurgi. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet som innefattar förmåga att arbeta i mindre grupp, ta ansvar och utveckla och bygga verksamhet i ett tvärprofessionellt och multidisciplinärt team.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kirurgi Sahlgrenska Kontakt
VGLF, Per Löfdahl Per.lofdahl@vgregion.se Jobbnummer
9927642