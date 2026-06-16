Överläkare/specialistläkare till verksamhetsområde akutsjukvård
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Borås Visa alla läkarjobb i Borås
2026-06-16
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Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
I och med ett utökat uppdrag inom VO akutsjukvård söker vi nu dig som vill vara med och ytterligare utveckla akutvården på SÄS!
Om vår lediga tjänst
Vi söker dig som är överläkare/specialistläkare inom akutsjukvård. Här kommer du bli en del av vår läkargrupp om 20 läkare som i god stämning driver utvecklingen av akutsjukvård. Detta görs med olika processer, förbättringsarbeten och regelbundna utbildningar, både självständigt men även i samarbete med andra enheter. Till vår verksamhet hör även ambulansverksamheten som ger goda förutsättningar för samarbete och utveckling av prehospital sjukvård. Om du har intresse kan en del av din arbetstid förläggas i vårt Mobila AkutLäkarTeam (MALT) där du tillsammans med en sjuksköterska bedriver akutsjukvård i hemmet.
Som överläkare/specialistläkare får du vara med och utveckla andra i och med ditt ansvar i att handleda, utbilda ST-läkarna och styra det dagliga arbetet på enheten.
Akutläkarna bemannar för närvarande veckans alla dagar från kl. 7.30 till 21.30.
Vi erbjuder dig
Ett varierande och inspirerande arbete
Stora möjligheter för vidareutveckling och fortbildning
Goda möjligheter till forskning och klinisk träning genom vårt moderna Kunskapscentrum
Möjligheten att utveckla egen spetskompetens
Du får arbeta på ett lokalt och lagom stort sjukhus; stort nog för att rymma både bredd och spetskompetens och lagom i att verkligen bli sedd och hörd i din professionPubliceringsdatum2026-06-16Om företaget
VO akutsjukvård omfattar akutmottagning och ambulansverksamhet. Akutmottagningen vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås är en stor arbetsplats med cirka 120 anställda och cirka 60 000 besökare om året. Vi vårdar den akut sjuka patienten inom bl a medicin, kirurgi, ortopedi, infektion och neurologi.Profil
Du som söker har svensk läkarlegitimation och svenskt bevis på specialistkompetens i akutsjukvård. Du behärskar det svenska språket i lägst nivå C1. Vi lägger stor vikt vid din sociala kompetens och samarbetsförmåga.
Varmt välkommen med din ansökan! Bifoga kopia på yrkeslegitimation samt specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO akutsjukvård Kontakt
vårdenhetschef
Jessica Ekström Essen 033-6163842 Jobbnummer
9966011