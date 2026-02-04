Överläkare/specialistläkare till VE anestesi- och intensivvård i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Läkarjobb / Ystad Visa alla läkarjobb i Ystad
2026-02-04
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Lasarettet i Ystad i Ystad
, Trelleborg
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Lasarettet i Ystad är ett medelstort sjukhus som ligger i sydöstra Skåne, med smidig pendling till både Malmö och Österlen. Här arbetar ungefär 1 000 personer och sjukhuset bedriver både akut och planerad hälso- och sjukvård. Vi har bland annat en akutverksamhet dygnet runt, BB/förlossning och intensivvårdsverksamhet. Sjukhuset kännetecknas av korta beslutsvägar och närhet till varandra. Vår klinik består av cirka 15 anestesiläkare.
Vi genomför årligen omkring 4 500 operationer, varav cirka en tredjedel är akuta, inom bland annat allmänkirurgi, kolorektalkirurgi, gynekologi, öron-, näs- och hals (ÖNH), urologi och ortopedi. Vår intensivvårdsavdelning (IVA) har tre intensivvårdsplatser och en till två intermediärvårdsplatser, utrustade med möjlighet för avancerad övervakning och bland annat kontinuerlig dialys (CRRT).Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som anestesiläkare hos oss deltar du i brett anestesiologiskt arbete från akut omhändertagande av både barn och vuxna till planerade operationer, samt tjänstgöring på IVA och mottagning. Anestesiläkarna i Ystad är dessutom ansvariga för venportsinläggningar på en stor del av Region Skånes patienter. Handledning och utbildning av ST-läkare och utveckling av verksamheten är en naturlig del av uppdraget. Jourtjänstgöring ingår i tjänsten, som anestesijour är du ensam anestesiolog på sjukhuset.
Vi satsar på att stärka vår forskning inom det perioperativa och inom intensivvård, där du har goda möjligheter att vara en del av den utvecklingen.
Vi värdesätter fortbildning och professionell utveckling. I den mån verksamhetens behov och ekonomi tillåter kan vi erbjuda möjlighet till subspecialiseringsutbildningar via exempelvis SSAI (Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine) samt deltagande i regionala utbildningsdagar. Vi erbjuder en arbetsplats där balans mellan yrkesliv och privatliv prioriteras och där arbetsglädje och långsiktighet är centrala värden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistkompetens inom anestesi och intensivvård. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. I Ystad föds cirka 1 300 barn varje år, vilket kräver god vana att ta hand om obstetriska komplikationer.
Vi ser gärna att du har arbetat några år som specialistläkare, dock ej ett krav. Det är meriterande om du är van vid ultraljudsledda blockader och omhändertagande av nyfödda barn. Handledarutbildning och utbildning inom Advanced Trauma Life Support (ATLS) ses som meriterande. Forskningserfarenhet ses som önskvärt men är inget krav.
Som person är du ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du är positiv och känner entusiasm inför ditt arbete. Vidare står du bakom Region Skånes värderingar, välkommande, drivande samt omtanke och respekt, och har ett tydligt patientfokus med intresse för att driva förbättringsarbeten. Vi förutsätter att du har intresse för utbildning och handledning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Kontakt
Karin Magnusson Dahlberg, Verksamhetschef Karin.MagnussonDahlberg@skane.se 0411-798 18 Jobbnummer
9722829