Överläkare/specialistläkare till Barn- och ungdomspsykiatrin i Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2026-08-05
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Vill du vara med och driva samt utveckla den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården/mellanvården i Helsingborg? Vi söker nu en överläkare alternativt specialistläkare till Bup-mottagningen och en till Bups mellanvård. Båda enheterna är belägna på Rönnowsgatan 10D i Helsingborg. Hit tar du dig lätt med såväl cykel, tåg och bil.
Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) har i uppdrag att erbjuda specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård för patienter upp till 18 år. I Nordvästra Skåne finns öppenvårdsmottagningar i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona.
Vår gemensamma mellanvård, som innefattar en mellanvård för barn i åldrarna 6 till 18 år, familjeavdelning för 0 till 18 år, ett mindre ätstörningsteam och spädbarnsverksamhet för patienter mellan 0 och 6 år. Dessa utgör komplement till de insatser som ges av öppenvårdsmottagningarna. Slutenvården är lokaliserad i Malmö.
På BUP Mellanvård i Helsingborg arbetar vi dagtid, måndag till fredag med utrednings- och behandlingsarbete. Arbetet sker främst i våra lokaler men kan även förkomma i hemmen eller på andra platser, men endast i undantagsfall för läkare. Digitala lösningar är väletablerad och möjligheter till hemarbete finns. På Mellanvården arbetar kuratorer, familjebehandlare, psykologer, medicinska sekreterare, sjuksköterskor, läkare, underläkare, fysioterapeut och arbetsterapeut. Totalt är vi cirka 30 medarbetare på BUP i Skåne och är sedan flera år en ackrediterad universitetssjukvårdsenhet vilket bland annat innebär att vi har ett nära samarbete med medicinska fakulteten vid Lunds universitet både vad gäller forskning och utbildning. Det akademiska arbetet genomsyrar vår verksamhet. Vi värdesätter intresse och erfarenhet från forskning samt utbildning vid tillsättning av alla våra tjänster.
Vi samarbetar med kommunerna i vårt upptagningsområde för att tillsammans med patienter och anhöriga uppnå bästa möjliga vård för våra patienter.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
I rollen som överläkare alternativt specialistläkare hos oss arbetar du med fördjupade bedömningar, diagnostik samt behandling tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team. Arbetsgruppen präglas av stort omhändertagande och omsorg gentemot varandra och förutom utvecklingsdriv finns det gott om glädje och humor. Hos oss finns stort utrymme för fokus på den enskilde patienten där du som läkaren har en central roll samt tillgång till kollegors breda behandlingsutbud.
Du som överläkare alternativt specialistläkare har en mycket viktig roll att medverka i olika interna konferenser och på ett mer övergripande sätt bidra till samt verka för god och patientsäker vård. Därtill ser vi gärna att du är intresserad av att engagera dig i utvecklingen av vården och öka kvaliteten i vården för patienten. Detta gör du genom att bidra med din medicinska kompetens i det ständigt pågående förbättringsarbetet som Bup Skåne kännetecknas av. Hos oss finns det goda möjligheter till fortbildning och forskning utifrån dina intressen i linje med verksamhetens och patientens behov.
I tjänsten ingår arbete som bakjour i den samlade barnpsykiatrins bakjourslinje i Region Skåne samt handledning till ST- och underläkare. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och/eller barn- och ungdomsmedicin. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
För anställning som överläkare ska du även ha:
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet och självständighet inom erhållen specialistkompetens
• definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Har du disputerat ser vi även det som meriterande.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
Självklart har du ett intresse och engagemang för målgruppen. Som person har du en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga samt arbetar strukturerat och gärna i team. Du är generös med din kunskap och vill bidra till fortsatt positivt arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt.Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan till en stimulerande och trivsam arbetsplats!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335893". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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251 87 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Rosie Smilenius, Enhetschef 0722174152 Jobbnummer
10022385