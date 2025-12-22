Överläkare/Specialistläkare till akut- och traumasektionen, Kirurgkliniken
2025-12-22
Vi söker överläkare/specialistläkare till akut- och traumasektionen (AoT) vid Kirurgkliniken i Karlstad.
Det är en relativt nystartad sektion med en tydlig målsättning avseende akutkirurgi, traumaomhändertagande och bråckkirurgi.
Din arbetsplats
På kirurgkliniken tar vi hand om patienter med kirurgiska sjukdomar, både akuta och kroniska. I vårt uppdrag ingår ansvarar för urologi, kärlkirurgi, advancerad tumörkirurgi inom övregastro, bröst och kolorektalkirurgi, barnkirurgi och stort trauma.
Vår personal består bland annat av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Du hittar oss på Centralsjukhuset i Karlstad, CSK. Vi genomför både planerade och akuta operationer dygnet och året runt. Vi tar emot många studenter och är stolta över utvärderingarna som visar på att vi är en bra klinik att praktisera på.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som överläkare/specialistläkare förväntas du delta i det dagliga arbetet med avdelningsarbete, mottagning, endoskopi och elektiv samt akut kirurgi. Du kommer ingå i jourarbetet. Den elektiva kirurgin bedrivs huvudsakligen vid Arvika sjukhus (bråck- och gallkirurgi) men viss elektiv kirurgi bedrivs även på CSK. På CSK har vi också nyligen kommit igång med bråckkirurgi i roboten.
Dina kunskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i kirurgi. Kompetens inom traumaomhändertagande, gärna från utlandet och från annan kirurgisk subspecialitet är meriterande liksom erfarenhet av bråck- och bukväggskirurgi. Även erfarenhet av organisations- och verksamhetsförbättringsarbete är meriterande, liksom forsknings- och utbildningserfarenhet. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav.
För att trivas i rollen söker vi en medarbetare som är flexibel, då arbetsdagarna aldrig är den andra lik ser vi att du är bekväm i snabbt växlande omständigheter. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat, verksamheten värdesätter egenskaper som bidrar till ett målinriktat arbetssätt och även förmågan att skapa delaktighet. Vi ser att du har god kommunikationsförmåga och kan på ett pedagogiskt sätt förmedla kunskap. Som överläkare hos oss kommer du i din kliniska vardag handleda underläkare, AT- och ST-läkare, liksom specialistläkare. Verksamheten lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252743". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvård, Slutenvård, Kirurgkliniken, Centralsjukhuset Karlstad Kontakt
Izzy Medhanie, verksamhetschef izzy.medhanie@regionvarmland.se Jobbnummer
9661623