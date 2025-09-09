Överläkare/specialistläkare smärtrehabilitering, USÖ
Då en av våra överläkare går i pension söker vi dig med intresse för långvarig smärta som vill arbeta med multimodal smärtrehabilitering i öppenvård. Du är välkommen att söka tjänsten oavsett om du redan idag arbetar med smärtrehabilitering eller är intresserad av att utvecklas inom detta intressanta område!
Smärta är en av de vanligaste orsakerna till kontakt med hälso- och sjukvården. Oavsett specialitet träffar du patienter med smärttillstånd men hos oss får du en unik möjlighet att fokusera på att åstadkomma varaktig förändring av patientens livssituation.
Du som redan idag arbetar med smärtrehabilitering kommer att känna igen dig i vårt multimodala arbetssätt med teambedömningar, ICF-baserade rehabiliteringsplaner och smärtrehabprogram. För dig som ännu inte upptäckt detta stimulerande och givande sätt att arbeta erbjuder vi en arbetsplats där vi utifrån ett biopsykosocialt synsätt arbetar med patienter med komplexa rehabiliteringsbehov. I teamen arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, läkare, medicinsk vårdadministratör, psykolog och sjuksköterska.
Verksamhetsområde Neurocentrum en bred verksamhet som består av öppenvårdsmottagningar inom neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin samt slutenvårdsavdelningar. Vi arbetar med utveckling av vårdkedjor för våra patientgrupper i nära samverkan mellan olika professioner och över specialitetsgränser, både internt på kliniken och externt i regionen. Utbildning och forskning sker i samarbete med Örebro Universitet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 550 vårdplatser och 3 500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Att självständigt och som del i ett multiprofessionellt team utreda och behandla patienter med långvarig icke-cancerrelaterad smärta med allt vad det innebär. Föreläsningar för patienter och närstående. Handledning av ST-läkare och läkarstudenter.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
