Överläkare/Specialistläkare inom radiologi till Röntgen Halland, Kungsbacka
2026-01-12
Vi söker en engagerad överläkare eller specialistläkare inom radiologi till Röntgen Kungsbacka!
Vill du arbeta i en trivsam och utvecklingsinriktad miljö där du får möjlighet att bidra till en framåtsträvande röntgenklinik? På Röntgen Kungsbacka erbjuder vi en stimulerande arbetsplats med varierade arbetsuppgifter, nära samarbete inom teamet och ett starkt fokus på kvalitet och patientnära diagnostik.
Hos oss blir du en del av ett kompetent och engagerat team bestående av 5 överläkare och 1 ST-läkare. Totalt är vi ca 30st medarbetare på mottagningen. Vi arbetar aktivt med att förbättra och utveckla vår verksamhet - och nu ser vi fram emot att välkomna just dig som en viktig del av vårt växande team!
Om arbetsplatsen
Förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa är länsövergripande och omfattar cirka 1100 medarbetare. Utifrån Region Hallands vision Bästa livsplatsen verkar Ambulans, diagnostik och hälsa för en god hälsa hos befolkningen. Våra medarbetare är nyckeln till att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är alltid patienterna.
Röntgenavdelningen i Kungsbacka inkluderar CT, MR, ultraljud, konventionell röntgen, interventionella ingrepp, möjlighet till genomlysning, screening mammografi, samt DEXA (bentäthetsmätning).
Tjänsten är förlagd till dagtid i Kungsbacka, men vi samarbetar med röntgen i Varberg där akutverksamhet bedrivs. Finns intresse av jourverksamhet ser vi med fördel att en del av arbetet sker där.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg. läkare med specialistutbildning inom radiologi. Vi på Kungsbacka sjukhus värdesätter god samarbetsförmåga och ett starkt patientfokus. Då handledning och utbildning av nya kollegor är en del av det dagliga arbetet ser vi att du är en trygg och erfaren läkare med naturliga ledaregenskaper. För att lyckas i rollen krävs flexibilitet, anpassningsförmåga och beslutsamhet. Dessutom är goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
