Överläkare/Specialistläkare inom radiologi till Röntgen Halland, Halmstad
2026-01-05
Vi söker två överläkare/specialistläkare inom radiologi till Röntgen Halmstad.
Som vår nya arbetskamrat på vår trivsamma arbetsplats får du möjligheten att delta i arbetet på en framåtsträvande, modern och expanderande röntgenklinik som aktivt arbetar med AI. Vi är 13 specialister och överläkare samt 10 ST-läkare som arbetar aktivt med utveckling av avdelningen. Vi samarbetar med röntgen i Varberg och Kungsbacka.
Om arbetsplatsen och arbetet
Förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa är länsövergripande och omfattar cirka 1100 medarbetare. Utifrån Region Hallands vision Bästa livsplatsen verkar Ambulans, diagnostik och hälsa för en god hälsa hos befolkningen. Våra medarbetare är nyckeln till att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är alltid patienterna.
Röntgenavdelningen i Halmstad består av CT, MR, ultraljud, konventionell röntgen, genomlysning, viss intervention, mammografi, nuklearmedicin och bentäthetsmätning.
Arbetstiden är dagtid, samt jour kväll och helger, med beredskap nattetid. Nattgranskning sker alla dagar i veckan via extern aktör.
Viss flexibilitet kring jourtjänstgöring och del av arbetstid på distans finns, görs då i samråd med dig och verksamheten.
Vi söker dig som är legitimerad läkare och utbildad allmänradiolog. Här ges du möjligheter att arbeta och utvecklas inom något specialområde hos oss.
Det är viktigt att du är trygg i din roll som läkare, men också i ditt ledarskap och är intresserad av att handleda samt vara ST-stöd.
Vi vill att du värderar det kollegiala och tvärprofessionella samarbetet högt, eftersom vi på avdelningen ska arbeta tätt ihop för att hitta arbetssätt som passar just oss. För att vi ska vara ett välfungerande och flexibelt team krävs engagemang och samarbetsförmåga.
Du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
