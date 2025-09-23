Överläkare/Specialistläkare inom ortopedi - inriktning mot axelkirurgi
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta efter nya arbetssätt och där du kommer att vara en viktig del i innovativa arbetsformer för nära vård. Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.
Ortopedin på Högsbo - högspecialiserad vård med teamkänsla
Vår ortopediska enhet är en del av den regionala ortopediverksamheten inom Västra Götalandsregionen.
Vi erbjuder högspecialiserad vård med fokus på kvalitet, utveckling och ett nära samarbete mellan olika professioner. Här arbetar ett engagerat team med bred kompetens och stark vilja att utvecklas tillsammans.
Nu söker vi dig som är specialistläkare med särskilt intresse för axelkirurgi.
Hos oss får du chansen att bidra med din kompetens, utveckla verksamheten och samtidigt växa i din yrkesroll. Du blir en del av ett engagerat och nytänkande team där kvalitet och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Mottagningsverksamhet och operativ behandling inom ortopedi, med fokus på axelkirurgi
Dagkirurgiska och polikliniska operationer på centraloperation och mottagning
Deltagande i multidisciplinära team och utveckling av vårdprocesser
Handledning av ST-läkare och utbildningsinsatser inom enheten
Aktivt deltagande i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbeteKvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom ortopedi
Dokumenterad erfarenhet av axelkirurgi är meriterande
God samarbetsförmåga och ett genuint intresse för patientnära vård
Förmåga att arbeta självständigt och bidra till teamets utveckling
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling och forskning
God arbetsmiljö med balans mellan arbete och fritid
En arbetsplats där du får vara med och påverka
Elektiv verksamhet, måndag-fredag
Operationsverksamheten på Högsbo Närsjukhus är nyetablerad och bedrivs i moderna, fullt utrustade lokaler med hög kapacitet. Sjukhuset har totalt nio operationssalar och är utformat för att möjliggöra effektiv dagkirurgi inom flera specialiteter, inklusive ortopedi. Här utförs både basal och avancerad artroskopisk kirurgi samt öppen kirurgi.
Proteskirurgi inom axelområdet ingår i dagsläget inte i vår verksamhet, men det finns ett intresse att på sikt se över möjligheten att utveckla området.
Om dig
Du är specialist i ortopedi med dokumenterad kompetens inom axelkirurgi. Du är engagerad, samarbetsinriktad och har ett tydligt patientfokus.Anställningsvillkor
Arbetstid: måndag-fredag.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
