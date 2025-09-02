Överläkare/Specialistläkare inom Gynekologi och Obstetrik
Region Uppsala / Läkarjobb / Enköping Visa alla läkarjobb i Enköping
2025-09-02
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde kirurgi
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Vill du ha en nyckelroll i en verksamhet som strävar efter högkvalitativ vård, starkare operativ kompetens och ständig utveckling?
Lasarettet i Enköping söker nu en engagerad specialistläkare inom gynekologi och obstetrik som vill vara med och forma framtidens mottagning och dagkirurgi tillsammans med ett dedikerat team.
Lasarettet i Enköping är ett modernt länsdelssjukhus som betjänar cirka 72 000 invånare. Här arbetar vi nära patienten i en trygg och överskådlig miljö. Samtidigt har vi goda kommunikationsmöjligheter till Uppsala, Stockholm och Västerås, vilket gör pendling möjlig.
Vår verksamhet kännetecknas av god samverkan, korta beslutsvägar och en positiv arbetsmiljö. Vi är stolta över vår arbetskultur och höga kvalitet i det kliniska arbetet.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med både öppenvård, utredningar och kirurgiska ingrepp. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
• Gynekologiska utredningar och behandlingar av benigna tillstånd
• Handläggning av cervixdysplasier
• Deltagande i utredning av gynekologisk cancer
• Mottagningsoperationer och dagkirurgiska ingrepp
• Handledning av ST-läkare och läkarstudenter
Eftersom vi idag endast har en gynekolog med operativ inriktning är det viktigt att du vill bidra till att stärka och utveckla våra kirurgiska resurser. Du blir en central del i att bygga en långsiktigt hållbar och robust operativ kompetens. För den som vill finns stora möjligheter att fördjupa och bredda kirurgiska färdigheter och vara med och expandera verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
• Legitimerad läkare med specialistkompetens i gynekologi och obstetrik
• Dokumenterad erfarenhet av gynekologisk kirurgi eller starkt intresse att utveckla operativa färdigheter
• Bred klinisk erfarenhet och förmåga att arbeta självständigt
• Trivs i team och vill bidra till god stämning och samarbete
• Intresse för handledning och verksamhetsutveckling
• Kvalitetsmedveten, engagerad och flexibel
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning 100 %, eller enligt överenskommelse
• Arbetstid dagtid, måndag-fredag - ingen jour eller beredskap
• Möjlighet till provanställning på timmar för dig som vill pröva tjänsten innan fast anställning
• Utvecklingsmöjligheter inom såväl klinik som kirurgi och verksamhetsutveckling
• Positiv och stöttande arbetsmiljö med korta beslutsvägar och hög arbetsglädje
• Förmåner som gör skillnad, t.ex. fortbildning, friskvård och pensionsavtal
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta gärna:
• Tammer Hemdan, Verksamhetschef, 0171-41 80 52
• Cecilia Näslund, Verksamhetsadministratör, 0171-41 80 18
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att höra av dig.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till Lasarettet i Enköping tillsammans bygger vi framtidens gynekologiska verksamhet! Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LE84/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9487510