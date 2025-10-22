Överläkare/specialistläkare i vårdhygien
Smittskydd/vårdhygien Mälarsjukhuset EskilstunaPubliceringsdatum2025-10-22Om företaget
Enheten för Smittskydd/Vårdhygien arbetar länsövergripande och har i uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar samt vårdrelaterade infektioner i Sörmland. Enheten är direkt underställd hälso- och sjukvårdsdirektören och arbetar med ett brett kontaktnät såväl regionalt som nationellt. Enhetens leds av verksamhetschefen för smittskydd och vårdhygien tillika smittskyddsläkare. Enhetens arbetsområde omfattar smittskydd och vårdhygien samt samordning av sexuell hälsa och arbete mot antibiotikaresistens. Vi är totalt 11 personer. Huvudkontoret finns på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och vi har också ett kontor på Nyköpings lasarett.
Vi söker nu dig som vill jobba som vårdhygienläkare hos oss. Vårdhygien utgör en länsövergripande expertfunktion som ska bistå vårdens medarbetare till en god och säker vård och sträcker sig över hela Sörmlands län. Vårdhygien leder och stärker det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner och motverkar spridning av till exempel resistenta bakterier och andra smittor inom vård och omsorg. Vårdhygien har i sitt arbetsområde personal och vårdtagare inom regionvård, medborgare och personal inom kommunal vård och omsorg samt patienter och personal inom tandvård. Vi är behjälpliga vid smittspårning och utbrott på enheterna. Vi övervakar det epidemiologiska läget i länet.
Du kommer ha stora möjlighet att påverka hur ditt arbete utformasArbetsuppgifter
Som läkare på vårdhygien leder du arbetet för dig och de fyra hygiensjuksköterskorna på enheten.
• Du informerar, undervisar och ger råd i vårdhygieniska frågor. Du håller dig uppdaterad om infektionsläget globalt, regionalt och lokalt. Det ingår i jobbet att ständigt utvecklas genom till exempel vidareutbildning.
• Du samverkar med vårdens chefer och vårdpersonal och även med regionens externa leverantör för mikrobiologi. Arbetet är stimulerande och innehåller stor grad av samarbete och personliga möten med många aktörer inom vården på alla nivåer.
• Framtagande av vårdhygieniska riktlinjer samt påverkan på bygg- och lokalplanerings processer.
• Du tar både strategiska beslut som gäller i vårdprocesser för hela regionen och beslut som gäller enskilda individer. Arbetet innebär både handläggning av akut uppkomna vårdhygieniska frågeställningar och långsiktigt strategiskt arbete inom det vårdhygieniska området där du samverkar med sjukhus, primärvård och kommun.
• Som hygienläkare är du en del av hela enhetens arbetsgrupp. Utifrån dina individuella önskemål kan det i arbetet även ingå att vid behov ersätta smittskyddsläkaren vid dennes frånvaro.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad och utbildad hygienläkare eller legitimerad läkare på specialist-/överläkarnivå inom infektionsmedicin eller klinisk mikrobiologi.
• Du har en god språklig/kommunikativ förmåga och behärskar det svenska språket obehindrat för att kunna kommunicera på ett tydligt och informativt sätt både i tal och skrift.
• Du behöver vara initiativrik och ska ha förmåga att självständigt planera, genomföra och följa upp projekt. Det är en fördel om du känner dig bekväm med att undervisa samt är van att själv prioritera och organisera ditt arbete. God samarbetsförmåga är nödvändigt eftersom vi arbetar i team internt på enheten och har många externa kontakter.
• Du är flexibel, noggrann och serviceinriktad.
• Vi vill att du är genuint intresserad av vårdhygieniska frågor.
• Du har sedan tidigare vana att hantera Microsoft Office (framför allt Word, Power-Point och gärna Excel).
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, god samarbetsförmåga och att du har lätt för att arbeta både självständigt och i team.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 50% med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Louise Rushton Berg, 079-067 01 53.
Verksamhetschef Malin Enarsson, 070-234 28 20.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på smittskydd och vårdhygien!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-05.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
