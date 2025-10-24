Överläkare / Specialistläkare i psykiatri till utredning av vuxna (deltid)
2025-10-24
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Vi söker dig som har erfarenhet av och vill jobba med neuropsykiatriska utredningar av vuxna. Vi erbjuder en omfattning om 10%, alltså passar denna roll dig som letar efter en tjänst att kombinera med annat. Vi söker även barnspecialist om du är dubbelspecialist.
Att jobba som läkare på WeMindSom läkare på WeMind Jönköping arbetar du med neuropsykiatriska utredningar av vuxna. Du kommer i team med psykologer ansvara för utredning och diagnostisk bedömning av adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Läkarens roll är central i arbetet med att garantera våra patienter evidensbaserade vårdprocesser och regelbunden uppföljning. Vi lägger stor vikt vid empiri och evidensbaserad behandling. På samtliga mottagningar strävar vi efter att ha ett tätt samarbete mellan olika professioner samt arbetar aktivt för god samverkan med närstående, vårdgrannar och myndigheter. Träffa läkare på vår karriärsida.
Din nya arbetsplatsWeMind Jönköping är en utredningsenhet för barn, unga och vuxna som öppnade i januari 2025. Mottagningen ligger centralt i Jönköping med närhet till kommunikationer och stort utbud av restauranger och caféer runt hörnet.
WeMind erbjuder dig Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Löneväxling
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig Legitimerad läkare specialist i psykiatri
Minst 3 års erfarenhet de senaste 5 åren av neuropsykiatriska utredningar
Vi söker dig som vill vara delaktig i mottagningens utveckling och värderar högt initiativförmåga och välkomnar kreativitet. Du är van att arbeta självständigt samtidigt som du är flexibel och värdesätter delaktighet och samarbete.
Din ansökanVälkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: 10%, enligt överenskommelse
Placering: Jönköping
Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
För frågor och mer information är du varmt välkommen att kontakta: Verksamhetschef, Fredrik Jonsson, på fredrik.jonsson@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen med dig ansökan! Fredrik Jonsson
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer.
