Överläkare / Specialistläkare i psykiatri till psykosenhet
Wemind AB / Läkarjobb / Stockholm
2026-04-29
Vill du arbeta med evidensbaserad psykosvård i ett engagerat multiprofessionellt team? Vi söker nu specialistläkare i psykiatri till vår psykosmottagning inom vuxenpsykiatrin i Rinkeby. Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Din nya arbetsplats
WeMind Psykiatri Rinkeby är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning med psykosmottagning och jourenhet. För denna tjänst gäller arbete i psykosteamet där du erbjuds ett varierat arbete samt ett nära ledarskap av Medicinskt lednings ansvarig läkare (MLA) och andra läkarekollegor. Vi arbetar teambaserat enligt nationella riktlinjer och erbjuder bland annat läkemedelsbehandling, psykologiska insatser, familjeinterventioner och samverkan med kommun och närstående.
Att jobba som läkare på WeMind
Läkarens roll på WeMind är central i arbetet med att garantera våra patienter evidensbaserade vårdprocesser och regelbunden uppföljning. Vi lägger stor vikt vid empiri och evidensbaserad behandling.
Hur vet vi att vi är på rätt väg? Vi använder ett datoriserat system för utvärdering av vården genom patientmätningar i hur våra patienter mår och utvecklas. Vårt vetenskapliga råd har i uppgift är att säkerställa att våra patienter får den bästa behandling som går att uppbringa i dagsläget.
Din viktigaste insats gör du i mötet med patienterna Vi har väl inarbetade rutiner samt administrativ personal som möjliggör ett strukturerat och effektivt arbete för läkaren och som frigör tid för din specialistkompetens att komma till sin rätt. Vidare har vi god tillgång till psykologisk behandling, fördjupade utredningar och bedömningar av psykologer och arbetsterapeut. Träffa våra läkare.
WeMind erbjuder dig
Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Löneväxling
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Medverkan i utvecklings- och kvalitetsarbete
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad läkare, specialist i psykiatri
Stort intresse för uppföljning och evidens
Vi söker dig som har intresse av att arbeta brett inom det psykiatriska området och delar WeMinds värderingar och det upplägg som erbjuds inom evidens och uppföljning. Hos oss används varje medarbetares kompetens fullt ut och du trivs med att vara en naturlig del i utvecklingsarbete.
I övrigt kommer vi trivas bra tillsammans om du värdesätter; den sociala arbetsmiljön och samarbete, flexibilitet och struktur samt delaktighet och initiativ.
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2026. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: 100%, enligt överenskommelse
Placering: Rinkeby
Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
För mer information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta: Elin Molén, enhetschef, elin.molen@wemind.se
Valeria Grevsten, MLA, valeria.grevsten@wemind.se
Varmt välkommen med dig ansökan! Elin & Valeria
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wemind AB
https://jobb.wemind.se
Rinkebysvängen 70A
)
163 74 SPÅNGA Arbetsplats
