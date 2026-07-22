Överläkare/Specialistläkare i neurologi till GNR, Sundsvall
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2026-07-22
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Verksamheten för geriatrik, neurologi och rehabilitering (GNR) ingår i närsjukvårdsområde söder. GNR har två vårdavdelningar, en med inriktning rehabilitering (26A) och en för stroke/neurologi (26B). På avd 26B vårdas patienter med neurologiska sjukdomar,inklusive stroke. På kliniken arbetar 5 neurologer, 4 strokeinriktade specialistläkare samt 7 ST-läkare i neurologi. Neurologiska mottagningen är bred och väletablerad med stora utrednings- och behandlingsmöjligheter. Vi har även en neurologkonsultfunktion kopplad till mottagningen.
Nu söker vi en överläkare/specialistläkare i neurolog till vårt team på mottagningen. Här kommer du att träffa allehanda patienter inom öppenvårdsneurologin samt också jobba som konsult gentemot andra kliniker och verksamheter på sjukhuset. Du kommer att samarbeta tätt med våra mottagningssköterskor, vilka har en ämnesspecifik inriktning. Hos oss har du även möjlighet att utvecklas kliniskt och vi främjar en utbildande och utvecklande miljö. Vi har en stadig utgångspunkt att du ska trivas hos oss och har därför en introduktionsperiod där du får chans att lära dig systemen och rutinerna.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad mellan 50% till 100%. Både anställningsgrad och tillträde sker enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterArbeta främst på neurologmottagningen med öppenvårdsneurologi
Dela på konsultuppdraget kontorstid med de övriga neurologerna
Avdelningsarbete kan förekomma och då på avdelning 26B
Delta i handledning av ST-läkare och läkarstudenterPubliceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Vi söker dig som
För överläkare och specialistläkare:
Är specialistläkare inom neurologi
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För överläkare:
Kan tjänstgöra ensam som bakjour i neurologi, alternativt ha övergripande kompetens inom sin subspecialitet med förmåga att axla ett helhetsansvar
Har minst 3 års klinisk heltidstjänstgöring efter erhållen specialistkompetens
Det är meriterande om du
För överläkare och specialistläkare:
Har arbetslivserfarenhet från avdelningsarbete, öppenvårdsmottagning samt bakjourskompetens inom neurologi
Har erfarenhet i att arbetat i journalsystemet Cosmic
För överläkare
Definierat medicinskt ansvars- och eller kunskapsområde
Undervisnings- och/eller handledarerfarenhet
Ledarskaps- och administrativa erfarenheter/utbildning
Disputerad gärna med aktiv forskning inom relevant ämnesområde
Andra meriterande forskningsmeriter
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperIntegritet
Beslutsam
Samarbetsförmåga
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Söder Kontakt
Medelpads läkarförening
Vilhelm Sjögren vilhelm.sjogren@rvn.se +46 601 817 28 Jobbnummer
10008845