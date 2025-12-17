Överläkare/specialist kardiologi och devicekirurgi, USÖ
2025-12-17
Vårt verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi består av tre sektioner där hjärtsektionen är den största.
Arytmi är ett område inom kardiologin där det sker en snabb utveckling och där det finns ett nära samspel mellan aktuell forskning och nya behandlingsmetoder. Vi ser därför att vi behöver utöka bemanningen för att kunna möta de växande behoven, och för att stärka den högspecialiserade verksamheten, särskilt inom området devicekirurgi.
Vi söker dig som med engagemang och nytänkande vill bidra till vår verksamhet.
Vi tillhör en av hälso- och sjukvårdens största klinker med nära 300 anställda. Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi bedriver högspecialiserad vård med avancerade metoder och tekniker, men också bassjukvård och palliativ vård i livets slutskede. Kliniken består av tre sektioner: hjärtsektionen, lungsektionen och kliniska fysiologsektionen.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Din huvudsakliga placering kommer att vara inom devicekirurgi samt pacemaker- och ICD-mottagning, men även arbete inom allmän kardiologisk dagvårds- och mottagningsverksamhet förekommer. Vi strävar efter att upprätthålla allmänkompetensen inom kardiologi, varför arbete inom övrig kardiologi uppmuntras. Att löpande bidra till klinisk forskning ingår i arbetsuppgifterna och här finns goda förutsättningar att bedriva egen forskning.
Handledning av studenter och yngre kollegor ingår som en naturlig del i arbetet.
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom kardiologi. Du ska ha kompetens att självständigt implantera pacemaker, ICD och CRT samt utföra kontroller av dessa. Forskningserfarenhet och EHRA- och/eller IBHRE-examen är meriterande. Svenska minst motsvarande nivå C1.
