Överläkare/Specialist i akutsjukvård sökes till Akutmottagningen, Varberg
Arbetet är förlagt till akutmottagningen, Hallands sjukhus Varberg.
Arbetsuppgifterna innefattar handläggning av patienter på akutmottagningen, inom alla specialiteter och åldrar, inklusive barn, ÖNH och oftalmologi. Oavsett i vilken funktion du arbetar ingår handledning av ST-läkare och legitimerade läkare, AT/BT- och olegitimerade läkare som en viktig integrerad del i att vara specialist på akutkliniken. Det förutsätts också att du aktivt bidrar i klinikens utveckling.
Omfattning: Heltid dag- och kvällstjänstgöring samt jourtjänst helgdagar och nätter.
Särskilda intresseområden inom akutsjukvård uppskattas med möjlighet att aktivt bidra till ST-utbildningen samt fortbildning för både akutläkare och övrig vårdpersonal. Kombinationstjänst kan diskuteras.
Om arbetsplatsen
Akutkliniken Hallands sjukhus är en egen klinik och består av akutmottagningarna i Halmstad respektive Varberg. Akutläkare finns i Varberg sedan 2003. Varberg är en inflyttningskommun. Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg har cirka 40 000 besök årligen. Vid kliniken arbetar 19 specialister i akutsjukvård och 7 ST-läkare i olika stadier i sin specialistutbildning och varierande antal legitimerade och olegitimerade läkare samt cirka 15 AT/BT-läkare.
Vi träffar akuta patienter inom alla specialiteter och åldrar. Vi har ett utbildningsbefrämjande klimat och god kollegialitet. Detta understryks bl.a. av mycket goda omdömen från AT-läkarna. Hallands sjukhus Varberg som AT-ort och Akutkliniken i Varberg för akutsjukvårdsplacering har varit i toppen på AT-rankingen senaste åren. Kliniken har kommit långt på vägen i utvecklingen av akutläkarverksamheten men utvecklingspotentialen är fortfarande stor och goda förutsättningar finns att delta i formandet av den framtida akutsjukvården utifrån egen kompetens/intresse och verksamhetens behov. Vi behöver dig för nästa steg där vårt uppdrag utökas till att bemanna Varbergs akutmottagning med akutläkare dygnet runt alla dagar om året.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i akutsjukvård. Tjänsten kan även vara intressant för dig om du befinner dig i slutfasen av din ST-tjänstgöring. Specialistkompetens i annan relevant specialitet anses meriterande. För tjänsten förutsätts god samarbetsförmåga och att du är en lagspelare, eftersom du antingen arbetar som ledningsläkare eller i team med yngre läkarkollegor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Goda kunskaper i svenska språket är ett absolut krav. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret. Vänligen medtag ett aktuellt utdrag till ev. intervjutillfälle.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
