Överläkare sökes till Heldygnsvården i Halmstad
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2026-06-12
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Vill du vara med och sätta din prägel på heldygnsvården i Halmstad?
Nu har du möjlighet att bli en del av vår utveckling! Vi söker en engagerad och trygg överläkare till psykiatrins heldygnsvård i Halmstad.
Uppdraget är inte knutet till en specifik avdelning, vilket ger dig möjlighet till en varierad och omväxlande arbetsdag. Rollen passar dig som är flexibel och trivs i en dynamisk miljö.
Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom det du brinner för inom vuxenpsykiatrin.Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Vi är en liten och familjär klinik där vi värnar om varandra och ställer upp när det behövs. Specialistläkarna i vår verksamhet består till stor del av tidigare egna ST-läkare som har valt att stanna kvar, vilket vi ser som ett styrketecken för vår arbetsmiljö och kultur.
Under de senaste åren har vi gjort betydande satsningar på internutbildning och handledning för våra AT-läkare och vikarierande underläkare. Detta arbete har gett tydliga resultat och bidragit till att vi har avancerat till toppskiktet för psykiatriplaceringar i AT-rankingen, något vi är mycket stolta över.
Inom psykiatriska heldygnsvården i Halmstad arbetar idag sex överläkare med lång erfarenhet, tillsammans med ett flertal ST-läkare och underläkare. Verksamheten omfattar tre vårdavdelningar:
Psykiatriska intensivvårdsavdelningen (PIVA), som har tio vårdplatser och en akutmottagning i direkt anslutning.
Avdelning 19 som är en allmänpsykiatrisk avdelning med tio vårdplatser samt brukarstyrda inläggningsplatser.
Avdelning 26 som är en allmänpsykiatrisk enhet med särskild inriktning mot äldrepsykiatri och psykossjukdomar.
Utöver detta ansvarar vi även för ECT-mottagning samt LARO-verksamhet i våra lokaler.
Om uppdraget
Du kommer att tjänstgöra som överläkare inom heldygnsvården och arbeta i nära samarbete med övrig personal och kollegor inom verksamheten. I tjänsten ingår deltagande i bakjourverksamhet samt konsultarbete gentemot de somatiska klinikerna vid Hallands sjukhus.
Tjänsten innebär arbete över samtliga avdelningar inom heldygnsvården i syfte att bidra till en stabil och jämn bemanning. Din huvudsakliga placering utgår från heldygnsvården i Halmstad, men uppdrag kan även förekomma vid verksamhetens övriga avdelningar i Varberg och vid någon av våra öppenvårdsmottagningar.
Arbetet kan vid vissa tillfällen innebära att du tillsammans med övriga specialister bidrar till att täcka vakanser, såväl med god framförhållning som med kortare varsel, vilket ställer krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.
Som en klinik med tydligt framtidsfokus är handledning en central del av uppdraget. Du kommer att handleda underläkare samt AT- och ST-läkare, vilket förutsätter ett engagemang i utbildningsfrågor, ett intresse för kunskapsdelning och en vilja att utveckla nästa generation kollegor.
Din egen kompetensutveckling är också viktig och planeras i dialog med läkarchefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Du har ett brett psykiatriskt intresse och ett engagemang för utvecklingsfrågor inom verksamheten.
Som person är du målmedveten, strukturerad och trygg i din yrkesroll. Du har goda ledaregenskaper och en väl utvecklad kommunikativ förmåga som gör att du tydligt kan förmedla dina kliniska bedömningar och beslut. Den kommunikativa förmågan är central, både i det kliniska arbetet och i samarbetet inom de multiprofessionella team du ingår i.
Du har en stark klinisk grund att stå på och låter din erfarenhet vara vägledande i arbetet. Samtidigt har du en öppen och prestigelös inställning och trivs med att samarbeta med andra professioner.
Det är meriterande med tidigare och gärna längre erfarenhet av arbete som överläkare inom psykiatrisk heldygnsvård.
Vi värdesätter ett gott teamarbete där samverkan mellan olika yrkesgrupper bidrar till en positiv arbetsmiljö och ett professionellt bemötande av våra patienter. Intresse för utbildnings- och handledningsfrågor ses som en viktig del av uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd här.Övrig information
Här kan du läsa mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Länssjukhuset (visa karta
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301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Inger Bermlid, Hallands läkarförening 035-131000 Jobbnummer
9961609