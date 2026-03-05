Överläkare, Psykiatrimottagning Avesta, Borlänge, Ludvika, Falun, Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi söker en engagerad och erfaren specialistläkare i psykiatri för en spännande och mångsidig roll inom öppenvårdspsykiatrin i Region Dalarna.
Öppenvårdspsykiatrin i Dalarna har åtta allmänpsykiatriska mottagningar (Falun, Borlänge, Mora, Ludvika, Avesta, Gagnef, Malung och Rättvik) där vi tillsammans tar vi hand om cirka 10 000 patienter. Vår verksamhet bygger på högkvalitativ vård, nära samarbete mellan våra team och ett personcentrerat arbetssätt. Trivsel och gemensamt engagemang är nyckeln till vår framgång.
Du kommer att vara kliniskt verksam på en av våra mottagningar - du kan välja mellan Avesta, Borlänge, Ludvika, Falun eller Mora, men du kan även arbeta mot andra mottagningar. Distansarbete upptill 50 % är en möjlighet vilket kan anpassas efter överenskommelse. Vi prioriterar dock arbete på plats. I rollen som överläkare har du ansvar för att bedöma, diagnostisera och behandla patienter med olika psykiatriska tillstånd. Du kommer också delta i våra multidisciplinära team för att säkerställa en effektiv och samordnad vård för varje individ. Vi arbetar med allmänpsykiatri men vi har även specifika arbetsuppgifter som gäller psykos, beroende, affektiv problematik och neuropsykiatri. I dina arbetsuppgifter ingår också bedömning av remisser, handledning av läkarkollegor, utredningar samt administrativt arbete. Vårt mål är att erbjuda god tillgänglighet och kontinuitet för våra patienter.
Vår arbetstid är kl. 8-17 med möjlighet till flextid om verksamheten tillåter. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis föräldrapenningtillägg, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension och friskvårdsbidrag med 2000 kr/ år.
Legitimerad läkare med svensk specialistkompetens inom psykiatri
Datorvana är ett krav. Vi arbetar med journalsystemet Cosmic
Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
Erfarenhet av att arbeta med olika psykiatriska tillståndDina personliga egenskaper
Du har god kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta i ett team med förmåga att bygga förtroendefulla relationer med patienter och andra medarbetare. Du har förmåga att arbeta flexibelt efter varierande behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
1:a linjens chef
