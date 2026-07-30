Överläkare och sektionsledare för ryggkirurgi
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2026-07-30
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Vill du kombinera avancerad ryggkirurgi med ett strategiskt och akademiskt utvecklingsuppdrag?
Vi söker nu en erfaren överläkare inom ryggkirurgi som vill ta en ledande roll i utvecklingen av framtidens ryggvård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Uppdraget innebär även ett ansvar som sektionsledare med möjlighet att långsiktigt utveckla verksamheten.
Vi vill anställa dig med möjlighet att vara kunskapsbärare och drivande inom avancerad ryggkirurgi på universitetssjukhuset i Linköping. Du får en viktig roll i att forma framtidens ryggkirurgi inom Sydöstra sjukvårdsregionen.
Hos oss arbetar du i en högspecialiserad universitetssjukvård med stark kollegialitet och goda möjligheter till utveckling.
Vårt erbjudande
Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård (CKOC) bedriver sjukvård, forskning och utbildning inom ortopedi, kirurgi, urologi, onkologi, hematologi samt lungmedicin i Östergötland och inom Sydöstra sjukvårdsregionen.
Ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping är en stor och väl etablerad verksamhet med cirka 150 medarbetare. Kliniken omfattar vårdavdelning med undervisningsavdelning, mottagning och rehabenhet och bedriver både akut och planerad ortopedisk vård. Förutom basortopedi är klinikens specialistområden ryggkirurgi, tumörkirurgi, barnortopedi samt övre och nedre extremitetskirurgi, med uppdrag att handlägga patienter från hela Sydöstra sjukvårdsregionen.
Läsa gärna om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Som överläkare inom ryggsektionen arbetar du i både mottagnings- och avdelningsverksamhet med fokus på avancerad ryggkirurgi. Arbetet är tvärprofessionellt och teambaserat med nära samarbeten med andra specialiteter och regelbundna multidisciplinära konferenser.
Jourtjänstgöring ingår i tjänsten. Kliniken bemannar mellanjour, ortopedbakjour och en separat ryggbakjourslinje dygnet runt som stöd för vårdgivare i hela Sydöstra sjukvårdsregionen.
Ryggsektionen ansvarar för bröst- och ländryggskirurgi medan neurokirurgiska kliniken handlägger halsryggar. Utbildning och forskning är en naturlig del av arbetet och det finns goda möjligheter att kombinera klinisk tjänstgöring med forskning, utbildning och akademisk utveckling.
Som sektionsledare inom ryggkirurgi har du en central roll i att utveckla och långsiktigt stärka verksamheten. Uppdraget innebär medicinskt ledarskap för ryggverksamheten och strategiskt utvecklingsarbete i nära samarbete med verksamhetschef, kollegor och övriga professioner.
I rollen ingår bland annat att utveckla vårdprocesser och behandlingsmetoder, ansvara för vårdprogram och patientflöden, bidra till forskning och utbildning samt samordna samarbeten inom och utanför kliniken. Du har även en viktig roll i handledning och kompetensutveckling inom sektionen. Tid avsätts för administration, utvecklingsarbete och ledningsuppgifter.
Som universitetssjukvårdsenhet prioriterar vi forskning, med aktiv forskning inom nästan alla våra profilområden. Det finns möjlighet till doktorandutbildning med handledning vid kliniken, liksom möjlighet att fortsätta forska för dig som redan är disputerad.
Arbetsgrupp
Ryggsektionens läkargrupp befinner sig i ett pågående generationsskifte, där flera seniora kollegor arbetar deltid eller närmar sig pension, samtidigt som yngre kollegor med inriktning mot ryggkirurgi är under uppbyggnad.
Detta skapar goda möjligheter för dig som överläkare och sektionsledare att ta en tydlig och långsiktig roll i verksamheten – kliniskt, strategiskt och som mentor och kunskapsresurs.
Om dig
Som person är du lyhörd, tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Du har ett positivt förhållningssätt, ser möjligheter i förändring och tar ansvar för ditt arbete med engagemang och helhetsperspektiv.
Du har intresse för utbildning och forskning och fungerar gärna som stöd och kunskapsresurs för kollegor och andra professioner. I uppdraget ingår deltagande i klinikens ryggbakjourslinje samt viss administrativ verksamhet. Du kan även komma att inneha förtroendeuppdrag och verka aktivt inom forskning och utbildning.
Arbetet innebär kontinuerlig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter, varför mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Ortopediska kliniken US Kontakt
verksamhetschef/överläkare
Mattias Anderson mattias.anderson@regionostergotland.se 010-1034754 Jobbnummer
10016156