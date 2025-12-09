Överläkare inom Kolorektalkirurgi till Centralsjukhuset Karlstad
Vill du arbeta med högspecialiserad kolorektalkirurgi i ett kompetent och sammansvetsat team? Kirurgkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad söker en erfaren specialistläkare som vill bidra till utveckling och kvalitet i vården.
Din arbetsplats
Kirurgkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad har ett brett vårdutbud med slutenvårdsavdelningar, kirurgmottagningar, urologimottagning, kärlkirurgi, bröstcentrum och endoskopimottagningen.
Kolorektalkirurgiska sektionen bedriver högspecialiserad vård inom både benign och malign kolorektal kirurgi. Som en del av tjänsten kan rotation i akut- och traumaverksamheten tillkomma. Det finns även goda möjligheter att tjänstgöra vid endoskopienheten. Arbetet präglas av teamkänsla, hög kompetens och ett starkt fokus på kvalitet och lärande.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med mottagning, operation, rondarbete, jourtjänstgöring samt enstaka veckor med rotation i akut- och traumaverksamheten. Vi opererar med alla modaliteter, det vill säga öppen kirurgi, laparoskopi och robotkirurgi. Tjänsten innefattar även deltagande i kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsgruppen består av åtta överläkare och en specialist, med bred erfarenhet inom kolorektalkirurgi. Gruppen kännetecknas av gott samarbete och hög yrkesskicklighet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker en erfaren kirurg med kolorektal kompetens med god samarbetsförmåga och utbildningsintresse. Vi efterfrågar dig som är specialistläkare inom kirurgi med subspecialisering inom kolorektal kirurgi. Kunskap inom robotkirurgi är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, engagemang och en positiv och lösningsorienterad inställning. Du har förmågan att fatta beslut och vet hur du ska strukturera upp dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt. Därtill är du väl uppdaterad inom ditt område samt kan bidra med din expertis till kollegor. Meriterande är ett stort intresse och engagemang för utbildning av yngre kollegor.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
