Överläkare i psykiatri till Rättspsykiatriska kliniken i Säter
2025-10-30
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta i hjärtat av Dalarna och vara med och utveckla vår rättspsykiatriska klinik- samt göra skillnad för våra patienter?
Nu söker vi en engagerad och erfaren specialistläkare inom psykiatri som vill ta nästa steg som överläkare vid Rättspsykiatriska kliniken i Säter.
Om kliniken - där historia möter framtid
Rättspsykiatriska kliniken i Säter är en av Sveriges fem regionkliniker för rättspsykiatri, dit även regioner utan egen rättspsykiatrisk vård remitterar patienter. Kliniken består av sju avdelningar med totalt 78 vårdplatser. Kliniken har sina rötter i anrika Säters kommun på Skönviksområdet, sjukhuset invigdes redan 1912 och har historiskt varit en av de största psykiatriska klinikerna i landet. Idag bedriver vi högspecialiserad vård, med starkt fokus på vård/behandling- patientsäkerhet och säkerhet.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som överläkare - tillsammans med duktiga kollegor leda med evidens - ansvar och framtidstro
Sätta medicinsk riktning och vara med och samordna medicinska insatser för de patienter Du ansvarar för
Vara med och leda utvecklingsarbete och implementera evidensbaserade metoder
Vara mentor och handledare till yngre kollegor
Samverka tätt med klinikens övriga anställda
Dina arbetstider kommer i huvudsak vara förlagda till dagtid måndag - fredag, men du kommer också vara delaktig i jourarbetet som bakjour vid den allmänpsykiatriska kliniken i Säter. Du har tre överläkarkollegor knutna till avdelningarna som hanterar det dagliga patientarbetet och tillsammans med övriga anställda bygger ni ett stabilt och tryggt vårdteam.
Övrig informationKvalifikationer
Skallkrav
Är specialistläkare i psykiatri med svensk legitimation
Har dokumenterad erfarenhet av psykiatri
Har goda personliga egenskaper som främjar, teamarbete samt förändringsarbete
Är en pedagogisk och kommunikativ lagspelare som kan inspirerar andra
Inneha B körkort
Meriterande
Erfarenhet från rättspsykiatri
Utbildad rättspsykiatriker
Vad vi erbjuder dig
En meningsfull roll i en samhällsviktig verksamhet
Individuellt anpassad introduktion och stöd från både verksamhetschef och kollegor
Goda möjligheter till distansarbete, utbildning och forskningssamarbete
En hälsofrämjande arbetsmiljö med friskvårdsbidrag och aktiviteter
Chansen att arbeta i vackra Dalarna, mitt i naturen men med goda kommunikationer
Din ansökan ska innehålla
Intyg om läkarexamen och legitimation från Socialstyrelsen
Specialistbevis i psykiatri
Eventuell dokumentation om akademiska, kliniska och pedagogiska meriter
CV och personligt brev där du berättar varför du är rätt person för uppdragetSå ansöker du
Redo att leda framtidens rättspsykiatri med oss?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschefen för mer information.
Platsen är din att ta - tillsammans skapar vi trygg, professionell och hållbar vård.
Varmt välkommen med Din ansökan. Intervjuer kommer att ske fortlöpande!
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
