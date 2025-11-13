Överläkare eller specialistläkare inom reumatologi
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Akademiskt specialistcentrum är en satsning i Region Stockholm med Karolinska Institutet.
Här har en akademisk öppenvårdsverksamhet skapats utanför akutsjukhusen med stor möjlighet att forma nya sätt att arbeta.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Vi söker dig som är nytänkande och tillsammans med oss och patienter med kronisk sjukdom vill
utveckla vård, forskning, utbildning och innovation. I vårt uppdrag ingår att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, hög patientmedverkan och samverkan med olika vårdgivare och patientföreningar. Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är initiativrik och vill utveckla vården för patienter med kronisk sjukdom genom
forskningsarbete, med digitala verktyg och i nätverk tillsammans med patienten. Vi vill att du ska vara drivande i verksamhetsutveckling, innovationsarbete, forskning och utbildning.
I tjänsten ingår kliniskt mottagningsarbete, ultraljud finns att tillgå i det kliniska arbetet. Handledning av kandidater och ST-läkare samt infusionsansvar. Möjlighet finns att komplettera det kliniska arbetet med forskning.
Dagtid måndag-fredag, inga jourer/nattjourer ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Specialistläkare/Överläkare inom reumatologi med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Specialist i relevant huvudspecialitet; Reumatologi, och (i förekommande fall) gren- eller tilläggsspecialitet.
Erfarenhet av akademisk forskning, innovationsarbete och undervisning är meriterande.
Du har ett intresse för reumatologi och verksamhetsutveckling.
Goda kunskaper avseende ultraljudsundersökningar är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har en positiv inställning till arbetet, patienterna och arbetskamraterna. Vi söker dig som kan arbeta både självständigt och i team och har lätt att anpassa dig till nya omständigheter. Du har en positiv inställning till forskning och utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi finns i fina lokaler på Torsplan. Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Akademiskt specialistcentrum, Centrum för reumatologi Kontakt
Jennie Sawalha 08-12367653 Jobbnummer
9602268