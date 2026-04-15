Överläkare/bitr överläkare till verksamhetsområde palliativ vård
2026-04-15
Verksamhetsområde palliativ vård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Var med och forma framtidens palliativa vård
Den palliativa vården på Akademiska sjukhuset har nyligen samlats i ett eget verksamhetsområde, verksamhetsområde palliativ vård. Målsättningen är att vidareutveckla och stärka den palliativa vården, och vi söker nu kompetenta och drivna medarbetare som vill vara med på vår förändringsresa!
Vår verksamhet
Den specialiserade palliativa vården på Akademiska sjukhuset bedrivs inom VO Palliativ vård, vilket också innefattar en filial i Tierp. Här vårdas patienter med olika diagnoser och i alla åldrar. Vi bedriver palliativ vård till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov. Arbetet sker multiprofessionellt där hela teamets särskilda kunskap och kompetens tas tillvara.
Inom verksamheten finns fyra enheter; avdelningen för specialiserad palliativ slutenvård (SPVA), avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH) med Uppsala, Knivsta och Norduppland som upptagningsområde, palliativ öppenvårdsmottagning samt ett palliativt konsultteam (PKT) med rådgivning och utbildning för både öppen- och slutenvård i hela länet. Under året kommer också ett palliativt kompetenscentrum, knutet till verksamheten, att öppna.
Verksamheten kännetecknas av helhetssynen på människan, högkvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till närstående. Våra lokaler finns på Akademiska sjukhuset, Genetikvägen 4 som ligger 3,5 km söder om Akademiska sjukhuset samt i lokaler på Tierps vårdcentrum. Forskning och utbildning är en viktig del av all verksamhet på Akademiska sjukhuset, så även inom den palliativa verksamheten.
Ditt uppdrag
Som överläkare/biträdande överläkare inom VO Palliativ vård får du ett varierat och meningsfullt uppdrag. Arbetet kan komma att innebära arbete både inom sluten- och öppenvård, på vårdinrättning och i hemmiljö. I uppdraget ingår kliniskt arbete, teamarbete med övriga professioner samt medverkan i utbildning, utvecklings- och förbättringsarbete. Vi ser gärna att man har ett intresse för att vara delaktig i forskning. För tillfället är arbetet förlagt till kontorstid, men på sikt kan jour/beredskapsarbete komma att ingå.Publiceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är överläkare eller biträdande överläkare med specialistkompetens i palliativ medicin. Du har minst 5 års klinisk heltidstjänstgöring inom specialiteten. Det krävs också att man uppfyller Akademiska sjukhusets meritkrav för överläkar- och biträdande överläkartjänst, vilket för överläkartjänst bland annat kräver att man är disputerad. Du har dokumenterad medicinsk kunskap och klinisk skicklighet samt erfarenhet av handledning och undervisning. Du har aktivt bidragit till utvecklingen inom aktuellt specialistområde. Erfarenhet av eller pågående forskning, liksom medverkan i kvalitets- och förbättringsarbete, är meriterande. Sakkunnigbedömning kommer att genomföras avseende om sökande uppfyller sjukhusets fastställda meritkrav för överläkare- eller biträdande överläkare. B-körkort krävs.
Din kompetens
Du har en god pedagogisk förmåga och kan förmedla kunskap på ett strukturerat, tydligt och engagerande sätt. Vidare har du lätt för att samarbeta, är lyhörd i mötet med såväl patienter som kollegor och kommunicerar på ett förtroendefullt och professionellt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid. Arbetet är förlagt till kontorstid, dock kan jour/beredskap komma att införas i ett senare skede. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Gustav Larsson, t.f. verksamhetschef 018-6119307
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS539/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort.
