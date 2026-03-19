Överläkare/bitr.överläkare/specialistläkare till VO geriatrik, Sus
2026-03-19
Gör skillnad. Varje dag.
Var med och forma framtidens geriatrik på Skånes universitetssjukhus!
VE Geriatrisk vård på Skånes universitetssjukhus (Sus) befinner sig i en intensiv utvecklingsfas. Vi bygger upp en modern, sammanhållen och jämlik geriatrisk vård för våra sköra äldre, vi söker dig som vill vara med på resan.
Geriatriken på Sus är i ständig utveckling. Vi erbjuder vård till en heterogen patientgrupp och driver en akut geriatriska vårdplatser där även höftpatienter / höftspåret ingår. Vårt arbete genomsyras av personcentrerad vård och ett starkt teamarbete tillsammans med omvårdnadspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, apotekare och kuratorer.
Vi bygger en geriatrik som når längre
Vårt uppdrag växer och med det vår möjlighet att påverka. Förutom slutenvården bemannar vi nu mobila vårdformer och fungerar som konsultstöd mot både primärvård och slutenvård. Vi arbetar aktivt för att sprida geriatrisk kunskap och förhållningssätt till fler aktörer i vårdkedjan, så att äldre patienter får en mer jämlik och sammanhållen vård oavsett var de möter sjukvården. Vi ser även över möjligheten att utveckla mottagningsverksamhet.
Utbildning och forskning
Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag och är en viktig del av grundutbildningen av läkare. Hos oss får du möjlighet att handleda BT-läkare, randande kollegor och underläkare. För dig som brinner för undervisning finns goda möjligheter att engagera dig på flera nivåer. Geriatriken på Sus har även en lång tradition av aktiv forskning. Här finns goda möjligheter att bedriva egen forskning och delta i utvecklingsprojekt som direkt påverkar vårdens framtid.
Vill du vara med och forma en geriatrik som gör verklig skillnad för våra mest sköra patienter och samtidigt bidra till att höja kompetensen i hela vårdkedjan? Då är du varmt välkommen till oss. Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett givande arbete där du som läkare har möjlighet att rotera mellan olika uppdrag på enheten mellan slutenvårdsavdelning, mobila vårdformer och konsultuppdrag.
I dina arbetsuppgifter ingår även handledning av studenter, AT / BT- och ST-läkare. Du förväntas också bidra till utbildningar på avdelningen både för läkare samt övrig personal.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har specialistkompetens i geriatrik alternativt internmedicin. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
För anställning som biträdande överläkare ska du också ha heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid) och klinisk skicklighet samt självständighet inom geriatrik, internmedicin eller allmänmedicin. Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring. Det krävs även:
• genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
För anställning som överläkare krävs även heltidstjänstgöring om minst fem år (dokumenterad effektiv tid) samt disputation.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Anna Rosqvist, Sektionschef 040-33 65 15
9807161