Överläkare Barn och ungdomspsykiatrin Region Örebro län
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2026-06-08
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Vill du bli en del av ett engagerat och utvecklingsfokuserat läkarteam? Vi söker dig som är specialist i barn- och ungdomspsykiatri till en tillsvidareanställning som överläkare inom BUP. Tjänsten utformas utifrån den enhet där du placeras, med goda möjligheter till anpassning efter din kompetens och dina intressen.
Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Örebro län (BUP) ingår i Område Psykiatri, en specialistverksamhet med drygt 900 medarbetare. Vi består av tre öppenvårdsmottagningar, en heldygnsvårdsavdelning med sex platser och en dagvårdsenhet för små barn och deras föräldrar. Alla mottagningar är centralt belägna i Örebro stad. Vi är för närvarande 15 överläkare och 5 ST-läkare i ett starkt kollegialt team där du som ny medarbetare får en viktig roll i såväl kliniskt arbete som utveckling. Alla medarbetare för en individuellt planerad introduktion efter dina förutsättningar och namngivet stöd för att komma in i arbetet.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som överläkare arbetar du med:
Diagnostik, utredning och behandling av barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
Handledning och utbildning av läkarstudenter, BT-, AT- och ST-läkare.
Vi har även påbörjat en gaffelmottagning där man som överläkare arbetar i en mer konsultativ form och handleder underläkare under besök. Detta arbetssätt kommer fortsätta expanderas och utvecklas där din kompetens och kunskap ska användas för att stötta underläkarna på bästa sätt.
Konsultativa insatser och samverkan med andra aktörer.
Deltagande i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Du kommer ha nära kontakt med enhetschef och dina synpunkter kommer vara drivande för förändringar.
Vi erbjuder möjlighet till delvis distansarbete i form av digitala patientbesök, behandlingskonferenser, handledning och receptförnyelser. All nödvändig utrustning tillhandahålls av arbetsgivaren.
Utbildning och forskning:
BUP Örebro har ett nära samarbete med läkarprogrammet vid Örebro universitet. Det finns möjlighet att engagera sig i:
Basgruppshandledning
Mentorskap
Forskning och utvecklingsprojekt
Vi gör just nu en särskild satsning på att öka forskningsaktivitet och kunskapsutveckling inom verksamheten.
Jour:
Tjänsten inkluderar bakjour på vardagskvällar och helger till kl. 21.00. Inget nattjoursarbete förekommer.
KvalifikationerSpecialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri.
God samarbetsförmåga, ansvarskänsla och intresse för utveckling och handledning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi sätter stor vikt på samarbetsförmåga och pedagogiskt förfarande, bland annat för att stötta juniora kollegor i gaffelmottagningen som pågår. Flexibilitet efterfrågas då vi har många projekt för att utveckla vården inom barn och ungdomspsykiatrin och medarbetares arbetsmiljö.Så ansöker du
Ansökningarna kommer att hanteras löpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Område psykiatri i Region Örebro län är en specialistverksamhet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som erbjuder vård när någon drabbas av psykisk ohälsa. Detta gör vi genom samverkan inom och mellan våra fem verksamhetsområden samt med patienter, närstående, brukarorganisationer och andra aktörer. Vi har en väl fungerande utbildningsmiljö för verksamhetsförlagd utbildning samt bidrar till utveckling av ny kompetens genom vår forskningsverksamhet. Tillsammans är vi drygt 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Verksamhetschef
Lise Bergman Nordgren lise.bergman-nordgren@regionorebrolan.se 019-602 72 96 Jobbnummer
9951515