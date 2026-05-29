Överläkare, Akut Med Ger Rehab, Avesta
2026-05-29
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
I hjärtat av södra Dalarna ligger Avesta - en stad där vi kombinerar spetskompetens med värme och gemenskap. Nu söker vi engagerade kollegor som vill vara med och utveckla framtidens sjukvård tillsammans med oss!
Personlig arbetsmiljö där DU gör skillnad varje dag
Kortare beslutsvägar
Innovativt arbetssätt och nära samarbete mellan enheter
Fantastisk livskvalitet med natur, kultur och ett rikt friluftsliv
Avesta lasarett är ett litet länslasarett som erbjuder närsjukvård för invånare i södra Dalarna och norra Västmanland. Lasarettet har en sammanslagen klinik som omfattar akutmottagning, medicin, geriatrik och rehabilitering. Detta ger bra förutsättningar för snabb och effektiv vård, från akutmottagning till vårdavdelningar och vidare till rehabilitering i patientens hem. Lasarettet har ca 40 vårdplatser fördelade på en akutvårdsavdelning, en internmedicinsk avdelning samt en avdelning för akut geriatrik, stroke och rehabilitering. Akutmottagningen är öppen dygnet runt och behandlar cirka 20 000 patienter per år.
En stor del av verksamheten är specialiserad öppenvård, där olika mottagningar och utredningar erbjuds, exempelvis inom kardiologi (ekokardiografi, holter, blodtrycksmätningar, TEE, arbetsprov), endokrinologi, nefrologi (inklusive hemodialys), gastroenterologi (gastro- och koloskopier), sömnmedicin (nattliga andningsregistreringar och polysomnografier) och demensutredningar. Dessutom erbjuds allmän internmedicinsk och geriatrisk utredning och behandling, inklusive benmärgsprovtagning, pleura- och ascitestappning, lumbalpunktioner och mer. Kliniken har även omfattande inneliggande paramedicinsk vård, samt dag- och hemrehabilitering. Totalt är vi 200 anställda inom olika yrkeskategorier. Vi lägger stor vikt vid utbildning och vårt mål är att vara Sveriges bästa underläkarskola, vilket har bidragit till att vi ofta ligger högt rankade för medicin placeringar på AT-rankingen.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Som specialist i internmedicin kommer du erhålla ett avgränsat ansvarsområde inom klinikens breda verksamhet och därigenom beredas en överläkartjänst. Du kommer tillsammans med övriga överläkare ha ett stort ansvar för både den slutna och öppna specialistvården. Arbetsuppgifterna inbegriper bakjour dygnet runt, avdelningsansvar samt poliklinisk mottagningsverksamhet och diagnostik. Som bakjour kommer du under helger ha stöd av en ST-läkare som rondjour. Du kommer vara handledare åt AT/BT- och/eller ST-läkare och därigenom bidra till det goda utbildningsklimatet.
Tjänsten innebär heltid, men det kan finnas möjlighet även till deltidstjänstgöring.

Kvalifikationer
Svensk läkarlegitimation och specialistkompetens inom internmedicin och/eller närliggande relevant specialitet
Svenska motsvarande minst C1-nivå
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, lämplighet och ansvarstagande.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:493".

Omfattning: Heltid
Arbetsgivare: Region Dalarna
https://www.regiondalarna.se/
791 29 FALUN
Region Dalarna - Hälso och sjukvården
Verksamhetssamordnare
Katarina Zetterlund Katarina.Zetterlund@regiondalarna.se 072-5246535
