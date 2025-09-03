Överläkare - Specialistläkare till psykiatriska Mottagningsenheten, Piteå
2025-09-03
Allmänpsykiatrin i Piteå är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsklinik som arbetar inom upptagningsområdet Piteå Älvdal, vilket innefattar kommunerna Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog. Vi är ett 70-tal medarbetare på kliniken där vi bedriver psykiatrisk öppenvård med olika behandlings och utredningsinsatser för medborgare från 18års ålder, vi strävar efter att ge en god, evidensbaserad och personcentrerad vård till patienterna.
Inom vår klinik arbetar olika professioner så som exempelvis psykolog, skötare, sjuksköterska, beteendevetare, specialistläkare, socionom, fysioterapeut, rehab koordinator, medicinsk sekreterare och administratör. Division psykiatri har påbörjat en omställning till Nära vård, där vi förflyttar vården ut i hemmet nära patienten.
Kliniken har mellan oktober 2024-juni 2025 bedrivit ett spännande projekt genom ett arbete med specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam, SPOT, som arbetar preventivt med att förebygga behov av inläggning i slutenvården, minska tiden i heldygnsvård samt erbjuda högre delaktighet i patientens vård och tidiga insatser i rätt tid. I juni 2025 övergick projektet till permanent verksamhet, nu fortsätter arbetet med att vidareutveckla verksamheten. Vill du vara med på resan och utveckla framtidens psykiatri? Just nu söker vi en ny medarbetare som önskar utveckla vår klinik!
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad specialistläkare eller överläkare inom psykiatri med erfarenhet av arbete inom specialiserad psykiatri, meriterande om du har tidigare erfarenhet av psykiatrisk öppenvård. Du ska ha goda kunskaper att uttrycka dig muntligt och skriftligt i svenska och engelska samt goda kunskaper i de vanligaste förekommande Microsoft Office programmen. Meriterande om du har vana av journalsystem Cosmic och VAS.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som person är du självgående och tar ansvar för ditt arbete, du är stabil och arbetar på ett strukturerat sätt. Du har ett gott omdöme och agerar på ett hänsynsfullt och genomtänkt sätt.
Det här får du arbeta med
Psykiatriska mottagningsenheten - PYMO, är indelade i 3 team och två särskilda funktioner och bemannas av 10 sjuksköterskor och 2 undersköterskor.
ADHD Teamet: Ansvarar för ca 600 patienter som följs med läkemedel och provtagning,
LARO Teamet: Ansvarar för ca 35 patienter med inklusionsläkemedel som följs med varierande intervall beroende på var i behandlingen man befinner sig.
ECT: Planerar och utför poliklinisk ECT behandling, ansvarar i dagsläget för ett 10 tal aktiva patienter, har kapacitet för att ta emot upp till 12 patienter, behandlingen utförs på morgonen 4 dagar per vecka.
Läkemedelsteamet: Ansvarar för provtagning och uppföljning av klinikens läkemedel, följer ca 1000 patienter i dagsläget. Till exempel Lithium, Olanzapin, Klozapin. Hanterar även receptförnyelser via 1177, TeleQ-samtal och övervakar provsvar. Ordinärt, har även läkemedelsuppföljningar.
Rådgivningsfunktionen: Har telefonrådgivning vardagar, dagtid.
Som fast läkare för PYMO arbetar du nära personalgruppen i era aktuella patientärenden, ni har gemensamma ronder och du har också individuella läkarbesök med patienter som kan ske på kliniken såväl som digitalt.
Vi tror att du vill fortsätta utveckla den personcentrerade vården tillsammans med personalen. Det är även viktigt för oss att du trivs i gemenskapen i arbetsgruppen och aktivt deltar på arbetsplatsträffar samt fungerar som handledande och utvecklande stöd.
I rollen som ansvarig PYMO läkare är det även avgörande med en välfungerande samverkan med andra vårdgrannar, externa verksamheter och myndigheter. Vi ser även vikten av intern samverkan hos oss, att vi tillsammans tar ansvar för vår klinik och våra gemensamma patienter, vi ser att du är flexibel och lösningsorienterad.
Inom kliniken arbetar vi med basutredningar, där basutredare utför en bred kartläggning av patientens aktuella symtombild för att säkerställa att rätt symtom matchas till rätt insats. Det är viktigt att du som rutinerad läkare bistår med din bedömningskompetens i dessa ärenden tillsammans med psykolog på basåtergivningskonferens.
Kliniken tar emot AT och BT läkare och har för närvarande 2 ST läkare och 1 underläkare. I vår verksamhet ingår du i jourkedjan vid Sunderby sjukhus. Vi söker dig som har ett genuint intresse att arbeta med människor och som vill fortsätta utveckla både dig själv och vår klinik tillsammans med oss.
Det här erbjuder vi dig
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Stora möjligheter att utifrån verksamhetens behov och eget intresse delta i utvecklandet av vårt behandlingsutbud
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, arbetstiden är förlagd dagtid med jour. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ersättning

Individuell lönesättning
