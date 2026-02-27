Överläkare - specialistläkare till Mammografin, Sunderby sjukhus
Vill du vara med och utforma framtidens mammografi?
Brinner du för kvinnors hälsa och vill arbeta i ett engagerat och kompetent team i nära samverkan med bröstkirurger, patologer, onkologer och bröstsköterskor? Då är det här din chans!
Vår mammografienhet består av 11 röntgensköterskor, tre specialister inom radiologi samt tre ST-läkare med inriktning mammografi. Verksamheten omfattar såväl klinisk mammografi som screening. Mottagningen för klinisk mammografi finns i nyrenoverade lokaler som del av länsklinik Bild och funktionsmedicin på Sunderby sjukhus. Vi har fem fasta screeningenheter fördelade på respektive sjukhus i länet med ett upptagningsområde på ca 250 000 invånare.
Den kliniska verksamheten är fokuserad på mammografi och ultraljud, i begränsad omfattning även MR. Med ytterligare en specialist i teamet ser vi fram emot möjligheten att utveckla verksamheten genom introduktion av såväl VAE (Vacuum Assisterad Excision) som kontrastmammografi.
Under 2025 har vi infört AI-stöd i screeninggranskningen.
Vi sökerVi söker dig som specialist inom radiologi, specifikt mammografi, för tjänst som överläkare alternativt specialistläkare.
Som överläkare ska du ha:
• Flerårig välmeriterad klinisk tjänstgöring (minst 4 år) som specialistläkare med bred och omfattande kunskap i specialiteten och/eller relevant subspecialitet som krävs för arbete på sektionen
• Dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter (inklusive godkänd ST-handledarutbildning)
Disputerad med aktiv forskning inom relevant ämnesområde är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Det här får du arbeta med
Att tjänstgöra som överläkare innebär ett ökat ansvar jämfört med att tjänstgöra som specialistläkare.
En överläkare:
• Ska ha medicinsk kunskap och kompetens för att kunna vara självständigt medicinsk ansvarig för ett visst område och tar del i ett övergripande ansvar för sin specialitet samt del i det övergripande ansvaret för klinikens totala verksamhet. Det innebär bland annat att verka för att få berörda medarbetare inriktade mot uppsatta mål
• Förväntas medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda studenter och kollegor i alla kliniska situationer
• Förväntas uppvisa goda ledaregenskaper och kunna ta ansvar för verksamhetsutveckling samt leda projekt och förbättringsarbeten
Enbart arbetad tid som specialistläkare räcker inte för att bli kvalificerad som överläkare.
I ditt dagliga arbete kan du förvänta dig att arbeta som bröstradiolog med såväl screeninggranskning som klinisk mammografi samt delta i multidisciplinära konferenser i ett välfungerande team med kirurger, patologer och onkologer.
Vi sökerSom specialistläkare:
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt med fullgjord specialisttjänstgöring inom radiologi med goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du har ett gediget intresse av vår specialitet och vill vara med och påverka den framtida utvecklingen av specialiteten inom regionen.
Du arbetar som bröstradiolog med klinisk mammografi samt screeninggranskning. I arbetsuppgifterna ingår handledning av ST- läkare. Du deltar i multidisciplinära konferenser/bröstronder i stimulerande och utvecklande arbetsklimat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi förväntar oss att du har personlig mognad, omdöme och stort engagemang. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är intresserad av utvecklings- och förändringsarbete.
Till ansökan för överläkare/specialistläkare bifogas:
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning. Detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
• Specialistbevis från Socialstyrelsen
• Eventuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen
• Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten
Nuvarande befattning ska också framgå i ansökan.
Det här erbjuder vi dig
• Ett stimulerande och utvecklande arbete i ett välfungerande team med lång erfarenhet, nära samarbete och bred kompetens
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Information om tjänstenVi söker en överläkare - specialistläkare med möjlighet till tillsvidareanställningar. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Enhetschef
Anne Kemi anne.kemi@norrbotten.se 070-307 55 53
