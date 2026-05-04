Överläkare - specialistläkare i Radiologi till Kalix sjukhus
Bild- och funktionsmedicin är en högteknologisk verksamhet med utvecklingsinriktade och engagerade medarbetare och med spännande framtidsutmaningar, både vad gäller teknik och arbetssätt.
Bild- och funktionsmedicin kännetecknas av kreativitet och en hög grad av innovation. På grund av de stora geografiska avstånden i vår region drivs vi ständigt till att utveckla nya och moderna lösningar, ett exempel på detta är en virtual cockpit där vi kan fjärrstyra MR-kamera.
Bild och funktionsmedicin är en länsklinik som har verksamhet vid alla länets fem sjukhus, det vill säga Sunderby sjukhus, Gällivare sjukhus, Piteå sjukhus, Kalix sjukhus och Kiruna sjukhus. Största verksamheten finns på röntgen Sunderbyn där cirka 100 av verksamhetsområdets 200 medarbetare finns.
Vi gör drygt 150 000 undersökningar per år inom MR, datortomografi, ultraljud, konventionell röntgen, interventioner och perifer angiografi. Vid kliniken finns även nuklearmedicin och klinisk mammografi samt odontologisk radiologi.
Vi söker
Som specialistläkare:
Du har svensk läkarlegitimation och har fullgjort specialstjänstgöring inom radiologi och du har specialistlegitimation inom radiologi.
Som specialistläkare inom radiologi är du självständig, har goda kommunikationsfärdigheter och en positiv inställning till samarbete i team.
Du förstår din roll, och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du kan arbeta mot mål och kan bidra till att utveckla verksamheten. Kompetens att vara självständig bakjour, vilket också innebär medicinskt ledningsansvarig på jourtid.
Som Överläkare:
Att tjänstgöra som överläkare innebär ett ökat ansvar jämfört med att tjänstgöra som specialistläkare. Som överläkare förväntar vi oss att du har medicinsk kunskap och kompetens för att kunna vara självständigt medicinsk ansvarig för ett visst område och att du även tar del i ett övergripande ansvar för din specialitet och del i det övergripande ansvaret för klinikens totala verksamhet. Det innebär bland annat att medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och att du är beredd att handleda studenter och kollegor i alla kliniska situationer.
Du är erfaren inom din profession och fungerar som ett föredöme och tar ansvar att leda verksamhetsutveckling.
Som överläkare bör du ha:
flerårig välmeriterad klinisk tjänstgöring (minst 4 år) med bred och omfattande kunskap i specialiteten och/eller relevant subspecialitet som krävs för arbete på sektionen
dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter (inklusive godkänd ST-handledarutbildning)
kompetens att vara självständig bakjour, vilket innebär medicinskt ledningsansvarig på jourtid
Meriterande är:
om du är disputerad med aktiv forskning inom relevant ämnesområde
Det här får du arbeta med
Oavsett var i länet du kommer arbeta erbjuder vi en arbetsplats med möjlighet till stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Teamarbete är viktigt och vi är en arbetsgrupp där vi med våra olika erfarenheter, intresseområden och kompetenser bidrar till en spännande helhet. Som kollega hos oss blir du en del av en verksamhet i ständig utveckling och är med och formar både dagens och morgondagens arbetssätt.
Vi har en stor vana av att arbeta med distanslösningar och olika typer av på-plats-lösningar och anställningsformer då vi som är verksamma inom kliniken både är boende i närområdet och runt om i övriga landet. Vi har en arbetsmiljö som kännetecknas av god stämning och nöjda medarbetare. Distansarbetet från hemmet delar av arbetstiden är en möjlighet och integrerad del av vårt arbetssätt.Publiceringsdatum2026-05-04Så ansöker du
Till Din ansökan vill vi att Du bifogar:
Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning. Detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU
Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
Specialistbevis från Socialstyrelsen
Eventuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen
Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter
Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten
Nuvarande befattning ska också framgå i ansökan
Det här erbjuder vi dig
• I vårt schema planeras både jourkompsledighet och veckor på plats på röntgenavdelningen i Kalix in, vilket ger dig goda möjligheter till återhämtning och flexibilitet utifrån dina önskemål
• Schablonavtal för beredskapen
• En stimulerande arbetsplats och ett utvecklingsinriktat team av kollegor med god sammanhållning och möjligheter till kollegialt utbyte
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid inklusive jour. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206822".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Ninni Cederlund Karlsson Ninni.cederlund-karlsson@norrbotten.se 0920-28 31 74
