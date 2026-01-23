Överförmyndarhandläggare till överförmyndarenheten
Hässleholms kommun / Administratörsjobb / Hässleholm Visa alla administratörsjobb i Hässleholm
2026-01-23
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Det här erbjuder vi dig!
Som överförmyndarhandläggare på överförmyndarenheten får du omväxlande och kvalificerade arbetsuppgifter med stort eget ansvar.
I rollen handlägger och fattar du beslut i ärenden som rör förmyndare, gode män och förvaltare enligt föräldrabalkens bestämmelser. Arbetet sker på delegation av överförmyndaren.
Du ansvarar för uppstart av nya ärenden samt för rekrytering av ställföreträdare. I arbetsuppgifterna ingår även granskning av redovisningshandlingar, löpande administrativa uppgifter samt att representera överförmyndaren vid muntliga förhandlingar i domstol. Ansvarsområden och arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid utifrån verksamhetens behov.
I rollen är det viktigt att kunna arbeta självständigt med egna ärenden, samtidigt som du samarbetar nära med kollegor. Du är även delaktig i att driva och utveckla övergripande verksamhets- och kvalitetsfrågor inom enheten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 2026-07-01 eller enligt överenskommelse.
Din arbetsplats kommer att vara på på stadshuset i centrala Hässleholm med närhet till både tåg- och bussförbindelse.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som t ex friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot socialt arbete, ekonomi, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av handläggning inom överförmyndarverksamhet är meriterande. Vi ser gärna att du har goda kunskaper om den lagstiftning som styr verksamheten, till exempel föräldrabalken. Det är meriterande om du har arbetat praktiskt med rättstillämpning, myndighetsutövning eller annan tillsynsverksamhet. Vi förutsätter att du har god datorvana. Det är en fördel om du har erfarenhet av vårt ärendehanteringssystem Wärna Go. Eftersom tjänsten innebär myndighetsutövning är det ett krav att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som har god beslutsförmåga och som kan organisera och strukturera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du är stresstålig och kan arbeta självständigt med stor noggrannhet. Du är stabil och har god självinsikt. På överförmyndarenheten arbetar vi nära varandra och därför är det viktigt att du har god samarbetsförmåga. Eftersom tjänsten innebär många kontakter med ställföreträdare, huvudmän och andra aktörer krävs att du trivs med sociala kontakter och har en god kommunikativ förmåga.
Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyPubliceringsdatum2026-01-23Övrig information
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering fri från fördomar, vilket innebär att den person som bäst matchar kraven erbjuds tjänsten. Välkommen med din ansökan där du bifogar ditt CV!
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
På kommunledningsförvaltningen ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat ekonomistyrning, personalpolitik och ärendehantering. Kommunledningsförvaltningen består av sex avdelningar och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner. I förvaltningens uppdrag ingår strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut, projekt och säkerhetsarbete.
Kansli- och kommunikationsavdelningen har ett övergripande ansvar för kommunens ärendeberedning, medborgarkontakt, kommunikationsarbete och demokratiska processer. Avdelningen är indelad i fyra enheter: kansli, kommunikation, kontaktcenter och överförmyndare.
Överförmyndarenheten är en myndighet som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. I verksamheten ingår det även rekrytering av gode män och förvaltare. Verksamheten leds politiskt av en överförmyndare som väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndarverksamheten arbetar utifrån delegation från överförmyndaren.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/31". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Överförmyndarenheten Kontakt
Charlotte Lysmo 0451268305 Jobbnummer
9702233