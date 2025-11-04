Överförmyndarhandläggare till enheten för överförmyndarärenden
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-11-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252573 Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Enheten för överförmyndarärenden söker nu handläggare till sektion 2 (ansökningsteamet).
I ansökningsteamet kommer du att utreda och handlägga ärenden rörande enskildas behov av ställföreträdare. Arbetet innebär att du driver fram utredningar till beslut genom att bland annat granska inkomna handlingar och hitta och föreslå lämpliga ställföreträdare bland våra redan godkända ställföreträdare. I teamet utreder du också behov av byte av ställföreträdare. Sektion 2 ansvarar även för all nyrekrytering och utbildning av ställföreträdare.
Arbetet innebär såväl myndighetsutövning som administration. Du kommer också att ha många kontakter med enskilda, ställföreträdare, anhöriga, myndigheter samt interna och externa samarbetspartners. Som en naturlig del av arbetet ingår verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
Vi erbjuder dig en varierande tjänst där du får vara del av ett spännande uppdrag som gör skillnad för våra malmöbor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har examen från högskola/universitet på minst kandidatnivå med inriktning mot juridik, samhällsvetenskap eller ekonomi.
• har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ, är handlingskraftig och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat, både i tal och i skrift
Det är meriterande om du har arbetat med utredningar, fattat myndighetsbeslut och har erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer.
Om arbetsplatsen
Enheten för överförmyndarärenden ansvarar för tillsynen över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Enheten fattar också beslut om tillstånd till dessa ställföreträdares olika åtgärder, utser ställföreträdare och beslutar om arvode till ställföreträdare. Enheten utreder också behov av ställföreträdarskap och yttrar sig till tingsrätten i dessa ärenden. Enheten ansvarar även för att rekrytera personer till uppdrag som ställföreträdare och att se till att ställföreträdarna får tillräcklig utbildning för att klara sina uppdrag. Hela enhetens verksamhet sker med stöd av delegation från överförmyndarnämnden.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan det att annonstiden har gått ut.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: En tillsvidareanställning samt ett vikariat på ett år med start i februari 2026.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Februari 2026. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
9588171