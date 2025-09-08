Överförmyndarförvaltningen söker tillsynshandläggare
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm överförmyndarförvaltning är en del av Stockholm stad och den största överförmyndarförvaltningen i landet med drygt 10 000 ärenden. Vi är en tillsynsmyndighet som rekryterar, utbildar och granskar ställföreträdare. Vi arbetar nu med att skapa en helt digital ärendehantering med användande av e-tjänster.
Välkommen till oss
Förvaltningen är centralt placerad i nya ljusa lokaler på Kungsholmen.
Här finns både gym, restauranger och sköna promenadstråk runt hörnet. Vi är drygt 65 medarbetare uppdelade på fyra enheter och en stab.
Vi erbjuder
Stockholms stad har förmånliga erbjudanden när det gäller friskvård. Som anställd i staden kan du köpa kort på stadens egna sim- och gymanläggningar till förmånliga priser. Utöver den lagstadgade allmänna pensionen så har du som medarbetare i staden även en tjänstepension och tillgång till fler semesterdagar än vad som är reglerat i lag.
Din roll
Arbetet som handläggare innebär i första hand att utöva tillsyn genom att granska de redovisningshandlingar som förmyndare, gode män och förvaltare ger in till oss. Detta för att säkerställa att den som har en god man eller förvaltare får sina rättigheter tillgodosedda samt att dennes ekonomi förvaltas på ett korrekt sätt. Du fattar beslut om arvoden och hanterar eventuella överklaganden. Enheten hanterar även vissa tillståndsärenden såsom samtycke till uttag och samtycke till placering.
Enheten har ett stort inflöde av ärenden. Det är därför viktigt att snabbt kunna överblicka informationen och genom god systematisk förmåga kunna fokusera på detaljer. Din roll innebär många kontakter med såväl allmänhet som andra myndigheter.
Kvalifikationer
Högskoleutbildning, företrädesvis inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av ekonomisk handläggning eller tillsyn inom offentlig myndighet
God kommunikativ förmåga såväl muntlig som skriftlig.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med överförmyndarfrågor
Erfarenhet av verksamhetssystemet Lex
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ekonomiarbete där bedömning, utredning och ekonomigranskning har varit en av dina uppgifter. Har du tidigare erfarenhet av myndighetsutövning eller erfarenhet från en lagreglerad verksamhet är det också meriterande.Övrig information
Du är en noggrann och strukturerad person med gott siffersinne. Du kan jobba självständigt och trivs bra i en verksamhet som styrs av lagar och regler. Utöver detta är du en mål- och resultatinriktad person som engagerar dig i ditt arbete och aktivt bidrar till att skapa en god stämning och arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det som ett uppdrag för dig? Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Stockholms stad, Överförmyndarförvaltningen Kontakt
Fanny Fälth fanny.falth@stockholm.se 08-50800348 Jobbnummer
