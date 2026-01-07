Över-/specialistläkare till Sektion neurologi i Helsingborg
Vi planerar att utöka neurologsektionen från två till tre läkarteam, och i kombination med en pensionsavgång söker vi ytterligare specialistläkare alternativt överläkare för att stärka vår bemanning.
Neurologisektionen på Helsingborgs lasarett ansvarar för neurologisk öppen- och slutenvård för patienter i första hand från lasarettets primära upptagningsområde. Vi ansvarar också för att driva Neurologikursen på Läkarprogrammet, Lunds universitet för 24 studenter per termin.
Slutenvården bedrivs på Neuro-Stroke avdelning med en övervakningsenhet med 5 telemetriplatser och 14 enkelrumsplatser. Akut strokevård är den dominerande verksamheten på avdelningen där i övrigt alla neurologiska tillstånd som kräver slutenvård hanteras. Avdelningen har ett team som ansvarar för tidig hemgång och rehabilitering i hemmet. Öppenvården bedrivs via mottagningen och inkluderar en dagvårdsenhet med fem behandlingsplatser. Vård för MS, Parkinson, EP, ALS, TC bedrivs teambaserat där teamansvariga läkare tillsammans med fyra mottagningssjuksköterskor har en central roll. Till öppenvården hör också en läkarlinje för akutneurologisk dagvård där akut/subakut utredning av patienter som inte kräver slutenvård bedrivs. Både öppen- och slutenvård är välbemannade med arbets- och fysioterapeuter och med god tillgång till logoped, dietist och kurator. På lasarettet finns röntgenavdelning med möjlighet till CT, CT-angio och perfusion dygnet runt samt MR och Neurofys lab på kontorstid och IVA med kontinuerlig EEG-övervakning.
Utbildningsuppdraget innefattar kursansvar samt teoretisk och klinisk utbildning av läkarstudenter. Under sex veckor per termin handleder vi studenterna under deras kliniska placering på avdelning och mottagning. De flesta av oss deltar också i den case-baserade undervisningen. Vi som ansvarar för vården och utbildningsuppdraget är en sammansvetsad, kunnig och prestigelös grupp, bestående av sex överläkare, två specialistläkare och fyra ST-läkare. Då lasarettet är ett utbildningssjukhus ser vi mycket positivt på forskning. Vi har tilldelade medel från Region Skåne för att underlätta vägen från disputation till docentur för läkare aktiva inom läkarutbildningen. Det finns också betydande externa fonder för forskning knuten till Helsingborgs lasarett.
Förutom öppen och slutenvårdsplacering bemannar vi konsultlinje kontorstid. Vårt jouruppdrag består i att helgdagar ronda vår avdelning från klockan 9 till 16.
Som överläkare alternativt specialistläkare arbetar du med öppen- och slutenvård i vår konsultlinje och deltar i vår helgjourslinje. I öppenvården finns det möjlighet att fokusera på profilområde. I din roll kan du delta i klinisk handledning samt utbildning av läkarstudenter och erbjuds utbildning för det. Därtill får du möjlighet att delta i uppdragsforskning och den akademiskt drivna forskning vi deltar i. Egen forskning kommer att stöttas. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare i neurologi med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet som specialist, gärna med undervisnings- och forsknings-erfarenhet.
Vi tror att du som söker är ambitiös, initiativrik, prestigelös och vill arbeta med ett brett spektrum av neurologiska sjukdomar omgiven av kunniga kollegor i en arbetsmässigt och socialt stimulerande miljö.
I den här processen använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
