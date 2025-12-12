Över-/specialistläkare, Minnesmottagning, VO akut och medicin, Lasarettet i
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha ett omväxlande arbete där patienten är i fokus? Då ska du söka till oss på Lasarettet i Ystad!
Lasarettet i Ystad är det lilla akutsjukhuset med stor känsla av öppenhet och gemenskap. Här präglas arbetet av korta kontaktvägar och en närhet till ledarskapet. Då vi har förmånen att inte vara ett alltför stort sjukhus har vi möjlighet att skapa nära och gränsöverskridande samarbeten mellan olika avdelningar och verksamheter. Vårt mål är att vara ett personligt sjukhus i framkant.
Verksamhetsområde (VO) akut och medicin vid Lasarettet i Ystad utmärks av en bred kompetens, där ett stort fokus ligger på utvecklingsfrågor och nära samarbete mellan olika yrkesgrupper. Minnesmottagningen är en liten enhet, med låg personalomsättning och hög kontinuitet gentemot patienter, anhöriga samt vårdgrannar. Vi arbetar nära varandra i teamet, har gemensamma patientbesök och remissbedömningar. Det finns goda förutsättningar för att implementera egna idéer i verksamheten. Dina blivande kollegor på mottagningen har fördjupad kompetens som Silvialäkare respektive Silviasjuksköterskor. Vi har nyligen deltagit i forskningsprojekt i samarbete med Göteborgs Universitet, och därvid visat på uppfyllda krav för Personcentrerad Vård. Det finns upparbetad samverkan med universitetsklinik, kommuner och primärvård.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi söker nu en över-/specialistläkare till vår minnesmottagning på Lasarettet i Ystad.
Som specialistläkare förväntas du medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda studenter och kollegor. Du förväntas även kunna ta ansvar för verksamhetsutveckling samt leda kontinuerliga förbättringsarbeten. I dina arbetsuppgifter ingår handledning av ST- och AT-kollegor samt att vara en konsultfunktion. Hos oss arbetar du integrerat i team tillsammans med patienten och andra yrkeskategorier för att erbjuda bästa möjliga vård.
Vi erbjuder dig en individuell plan för din kompetensutveckling utifrån erfarenhet och önskemål samt ett modernt värderingsstyrt ledarskap. Utveckling är något som vi tycker är viktigt och som specialist har du en stor roll i vår utveckling framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom allmänmedicin, internmedicin, neurologi, psykiatri eller geriatrik med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Som person har du en god kommunikativ och empatisk förmåga då ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor är viktigt för oss. Många av våra patienter är medicinskt komplexa, således är intresse och förmåga att arbeta i team viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Vi är måna om att anställningen blir rätt för oss och för dig, därför inbjuder vi till flera dialogmöten när vi får din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
