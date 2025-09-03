Över-/specialistläkare inom kardiologi till VO akut och medicin på Lasarett
Vill du arbeta på en bra arbetsplats med patienten i fokus, omväxlande arbete och ett modernt värderingsstyrt ledarskap? Då ska du söka tjänsten som kardiolog på Ystad lasarett. Hos oss får du ett varierande arbete inom det kardiologiska spektret och blir en del av det gemensamma målet om att bli ett personligt sjukhus i framkant.
Lasarettet i Ystad är det lilla akutsjukhuset med stor känsla av öppenhet och gemenskap. Här präglas arbetet av korta kontaktvägar och en närhet till ledarskapet. Då vi har förmånen att inte vara ett alltför stort sjukhus har vi möjlighet att vi skapa nära och gränsöverskridande samarbeten mellan olika avdelningar och verksamheter.
Verksamhetsområde (VO) akut och medicin vid Lasarettet i Ystad utmärks av en bred kompetens, där ett stort fokus ligger på utvecklingsfrågor och nära samarbete mellan olika yrkesgrupper.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Vi söker en överläkare alternativt specialistläkare till vår hjärtavdelning/mottagning på Lasarettet i Ystad.
I tjänsten ingår kardiologiskt mottagningsarbete, avdelningsarbete samt jourtjänstgöring. Du förväntas kunna utföra och bedöma UKG, Holter och Arbets-EKG samt ha bred allmänkardiologisk kunskap. I ditt arbete har du ett nära samarbete med hjärtverksamheten på Skånes universitetssjukhus.
I din roll förväntas du medverka i utvecklingen av evidensbaserad hjärtsjukvård och vara beredd på att handleda studenter och kollegor. Vi ser även att du tar ansvar för verksamhetsutveckling och leder kontinuerliga förbättringsarbeten.
I dina arbetsuppgifter ingår handledning av ST- och AT-kollegor samt att vara en konsultfunktion. Hos oss arbetar du integrerat i team tillsammans med patienten och andra yrkeskategorier för att erbjuda bästa möjliga vård.
Vi erbjuder dig en individuell plan för din kompetensutveckling utifrån erfarenhet och önskemål samt ett modernt värderingsstyrt ledarskap. Utveckling är något som vi tycker är viktigt och som hjärtspecialist har du en stor roll i vår utveckling framåt.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du specialistkompetens i kardiologi. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser det som meriterande om du även har specialistkompetens i internmedicin.
Som person har du ett professionellt bemötande och arbetar lösningsfokuserat. Vi ser att du har en god kommunikativ och empatisk förmåga då ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor är viktigt för oss. Många av våra patienter är medicinskt komplexa, således är intresse och förmåga att arbeta i team viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Vi är måna om att anställningen blir rätt för oss och för dig, därför inbjuder vi till flera dialogmöten när vi får din ansökan.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
