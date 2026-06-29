Ovako i Hällefors söker Industrilärlingar
Ovako AB / Processoperatörsjobb / Hällefors Visa alla processoperatörsjobb i Hällefors
2026-06-29
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Vår medarbetarresa
På Ovako tror vi att arbetet är mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att vara en del av något meningsfullt. Vi främjar en öppen och vänlig atmosfär där varje individ är värdefull och där det finns möjligheter till personlig och professionell utveckling. Många av oss finner tillfredsställelse i vetskapen om att vårt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats.
Som en nordisk global ledare inom hållbart stål är Ovako inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap som formar en bättre framtid. Medan vissa kanske kallar oss blygsamma, är sanningen den att vi inser att verklig förändring börjar med oss själva. Följ med oss på denna förändringsresa, där naturens skönhet bara är runt hörnet. Var en katalysator för positiv förändring på Ovako.
I vårt långsiktiga arbete med att hitta rätt personer till vår verksamhet inom Ovako i Hällefors söker vi nu Industrilärlingar. Som lärling på Ovako får du en lärlingshandledare som ser till att du kommer in i arbetet. Tillsammans med din handledare och arbetsledning har ni planerade uppföljningar för att se till att du får den utbildning och den kompetens du behöver under den 10 månader långa lärlingsperioden.
Under Industrilärlingsperioden kommer du att vara visstidsanställd av företaget och efter detta kan det finnas möjlighet till tillsvidareanställning. Antalet lärlingar är kopplat till de pensionsavgångar vi har inom de närmaste åren.
Industrilärlingsplatserna kan finnas inom hela vår tillverkningsprocess eller inom underhåll. För lärlingar mot operatörsbefattningar och mekaniker krävs grundskoleutbildning medan gymnasieutbildning är meriterande. För lärlingar mot elektriker kräver vi 3 årigt gymnasium, helst mot elteknik.
Vi ser att du som söker är minst 18 år. B-körkort är meriterande.
Låter det intressant?
Intag sker under september. Urval påbörjas under augusti så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Förutom bra arbetsvillkor och kollektivavtalad lön så erbjuder vi en arbetsplats som präglas av gemenskap, samarbete och trivsel - det ska vara roligt att komma till jobbet!
Vi eftersträvar mångfald på arbetsplatsen och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Säkerheten är viktig för oss på Ovako och vår högsta prioritet. Inför anställning genomför vi därför drogtester.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Ovako
Ovako är en ledande producent av rent, högkvalitativt specialstål för kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Vårt stål tillverkas av 97 % återvunnet material och möjliggör starka och lätta lösningar med ett världsledande lågt koldioxidavtryck. Med cirka 2 500 medarbetare och en omsättning på 900 miljoner euro är Ovako verksamt i över 30 länder. Bolaget är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av Nippon Steel Corporation, en av världens största stålproducenter. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. www.ovako.com,www.sanyo-steel.co.jp
ochwww.nipponsteel.com.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338), https://www.ovako.com/sv/
Saxhyttevägen 2 (visa karta
)
712 34 HÄLLEFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ovako Hällefors Kontakt
HRBP
Daniel Strand Radziejewski daniel.strand.radziejewski@ovako.com 070-0200791 Jobbnummer
9982457