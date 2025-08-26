Outbound Sales Specialist till WLA Europe AB, Lidköping
White Label Agency (WLA) tillhandahåller White Label WordPress-utvecklingstjänster till digitala byråer, främst i USA. Vårt team har producerat 5 000+ WordPress-byggen hittills och har vuxit från ett team på 1 utvecklare 2013 till vår nuvarande storlek på 150+ WordPress-proffs. Läs mer om WLA på https://thewhitelabelagency.com/
Bli en del av vårt pulserande team på WLA Europe AB och bli en central kraft i vår dynamiska försäljningsresa! Som Outbound Sales Specialist kommer du att ha kontakt med ledande amerikanska marknadsföringsbyråer, forma branschtrender och njuta av en platt organisationsstruktur som främjar kreativitet och tillväxt.
Tjänstebeskrivning
Som Outbound Sales Specialist kommer du att dyka in i en värld av möjligheter där du identifierar och bedömer potentiella kunder, bygger starka affärsrelationer och presenterar attraktiva tjänster. Du ansvarar för att genomföra utgående samtal och skicka e-post till prospekt för att generera affärsmöjligheter och driva försäljning. Du kommer även att ha en ledande roll i våra partner- och rekommendationsprogram samt representera WLA vid internationella evenemang för att attrahera högkvalitativa leads.
I rollen ingår ett nära samarbeta med både försäljnings- och marknadsavdelningarna för att utveckla och genomföra effektiva försäljningsstrategier och kampanjer.
Slutligen är det viktigt att hålla sig uppdaterad om branschtrender för att effektivt positionera våra produkter på marknaden.Kvalifikationer
Vi söker en dynamisk Outbound Sales Specialist för att gå med i vårt blomstrande säljteam. Du har minst fem års erfarenhet av B2B-försäljning med en dokumenterad meritlista inom uppsökande försäljning. Du har en exceptionell kommunikationsförmåga och en passion för att uppnå försäljningsmål samt förhandlingsförmåga. Krav är att du kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift då det är WLA:s affärsspråk, liksom förtrogenhet med CRM-programvara och Microsoft Office-paketet. Kandidatexamen inom företagsekonomi, försäljning, marknadsföring, IT eller liknande område är önskvärt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta på/mot den amerikanska marknaden eller har en bakgrund inom konsultförsäljning eller SaaS. Kännedom om WordPress-utveckling är en fördel, liksom möjlighet att resa i tjänsten för kundmöten och branschevenemang. Ett starkt självledarskap och organisatoriska färdigheter i kombination med ett resultatdrivet tankesätt kommer att hjälpa dig att utmärka dig i den här rollen.
Placeringsort: Lidköping
Arbetstider: måndag - tisdag 13:00-22:00, onsdag - fredag 09:00-18:00
Vi kräver inga kunskaper i svenska.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta ansvarig rekryterare Jimmy Harryson via e-post: jimmy.harryson@nearyou.se
eller telefonnummer 0724 - 02 46 10.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
