ÖTL AB söker Personalchef med fokus på bemanning och resursplanering
Kreakom AB / Ekonomichefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla ekonomichefsjobb i Örnsköldsvik
2025-09-15
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kreakom AB i Örnsköldsvik
ÖTL AB består av Örnsköldsvik Airport och Örnsköldsviks Hamn och Logistik.
Vi söker dig som vill kombinera din kompetens inom HR med ett operativt ansvar för resursplanering och bemanning i en samhällsviktig verksamhet.
ÖTL AB består av Örnsköldsvik Airport och Örnsköldsviks Hamn och Logistik, vi söker en personalchef som leder arbetet med bemanning, kompetensplanering, kollektivavtal, lönefrågor och externa HR-tjänster för bolagen. Du är en viktig del av bolagets operativa ledningsgrupp.
Vi söker dig som
• har erfarenhet av resursplanering, schemaläggning, bemanning och operativt HR-stöd till chefer.
• har högskoleutbildning inom HR, ekonomi, arbetsrätt eller motsvarande.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en samhällsviktig infrastruktur med unika inslag där du blir en del av ett engagerat team som utvecklar framtidens logistik- och transportlösningar i Örnsköldsvik.
Skicka in din ansökan!
För frågor om tjänsten och dess innehåll är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Johan Engström, johan.kreakom@gmail.com
eller på tel. 076-147 93 97.
Sista ansökningsdag 2025-10-05.
Observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
