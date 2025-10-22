Otis söker erfarna rulltrappstekniker till Stockholm
Otis AB / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Otis AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Otis söker erfarna rulltrappstekniker till Stockholm
Vill du bli en del av världens ledande företag inom hissar och rulltrappor?
Vi på Otis söker drivna och erfarna rulltrappstekniker till vårt team i Stockholm! Här får du chansen att arbeta med innovativ teknik, bidra till säkerheten i samhället och bli en del av ett globalt företag som sätter sina medarbetare och kunder i fokus.
Som rulltrappstekniker hos Otis kommer du att:
Utföra service, underhåll och reparation av rulltrappor och rullramper.
Felsöka och åtgärda tekniska problem för att säkerställa hög driftsäkerhet.
Ha nära kontakt med kunder och leverera förstklassig service.
Arbeta självständigt men också i samarbete med ett team av tekniker och arbetsledare.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med rulltrappor eller liknande tekniska system.
Är självgående och lösningsorienterad med stort ansvarstagande.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Innehar B-körkort
Vad vi erbjuder:
En trygg anställning i ett stabilt och globalt företag.
Goda utvecklingsmöjligheter inom organisationen.
Möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter och teknik.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Ett engagerat och samarbetsorienterat team.Publiceringsdatum2025-10-22Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten? Hör gärna av dig till någon av våra kontaktpersoner:
Ricard Montaner, Regionchef / ricard.montaner@otis.com
/ 018-65 30 33
Kaj Nordmark, Arbetsledare / kaj.nordmark@otis.com
/ 08-562 03 240
Per Abrahamsson, Field Support Expert / per.abrahamsson@otis.com
/ 070-421 32 20
Låter det som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan via otis.com/karriar redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Otis AB
(org.nr 556129-3803), https://www.otis.com/sv/se/
Storsätragränd 5 A (visa karta
)
127 39 SKÄRHOLMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Stockholm Jobbnummer
9568642