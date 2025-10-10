OT-säkerhetsspecialist med fokus på NIS2 och samhällsviktig verksamhet
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som OT-säkerhetsspecialist kommer du att arbeta tillsammans med produktsamordnare och andra enheter för att skapa och utveckla metodstöd, vägledningar, utbildningar och annat stöd som blir värdeskapande och effektivt för våra målgrupper.
Du kommer att översätta expertkunskap till lättförståeliga material som kan användas av både tekniska och icke-tekniska målgrupper. Särskilt fokus kommer att ligga på NIS2 och organisationer som bedriver samhällsviktig verksamhet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
- analysera behov av förbättringar i befintligt stöd inom OT och ingående kategorier av system.
- genomföra förbättringar i befintligt stöd med grund i analysen, intressenternas behov och omvärldens krav.
- utveckla metodstöd för säker hantering av kritiska system.
- utforma och producera vägledningar som stödjer implementeringen av säkerhetsåtgärder inom cyberfysiska system.
- tillsammans med produktsamordnare ta fram stöd till våra målgrupper till exempel via webbinarier, nätverk och rådgivning.
- stötta verksamheten med kunskap inom ditt specialistområde.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- teknisk högskoleutbildning (Master eller Civilingenjör) inom IT-säkerhet, datateknik, elektroteknik eller motsvarande eller annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas som likvärdig.
- erfarenhet och djup kunskap om arbete med säkerhet för kritisk infrastruktur, OT-säkerhet och/eller inom industriell IT-säkerhet.
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- kunskap om relevanta lagar, föreskrifter och säkerhetsstandarder för cybersäkerhet inom OT exempelvis IEC 62443 och ISO 27001 samt kunskap om NIS2 och annan EU-reglering.
- erfarenhet av att skapa utbildningsmaterial, övningar, vägledningar, riktlinjer eller metodstöd, gärna inom cybersäkerhet och OT.
- erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team och samarbeta med externa aktörer, myndigheter och organisationer.
- erfarenhet från offentlig sektor eller reglerade miljöer.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att förstå komplicerade säkerhetsfrågor och omsätta lösningar av dem i praktiska rekommendationer. Du har förmåga att kommunicera cybersäkerhet på ett begripligt och pedagogiskt sätt för målgrupper med varierande teknisk kompetens. Du trivs med att arbeta i grupp och kan bidra till andras utveckling. Du är flexibel och kan arbeta i ett sammanhang med förändring och snabb utveckling.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Enheten för systematisk cybersäkerhet är en del av Verksamheten för strategisk cybersäkerhet. Vi ansvarar för att ta fram föreskrifter, ge råd och stöd samt erbjuda utbildning till samhällsviktiga aktörer och andra organisationer. Vårt arbete omfattar:
- Systematisk informationssäkerhet
- IT-säkerhet
- OT-säkerhet (Säkerhet i cyberfysiska system)
- Säkerhet i leveranskedjor
Vi stöttar våra målgrupper genom rådgivning, metodstöd, vägledningar, utbildningar, nätverk och kommunikation - alltid med ett helhetsperspektiv.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med fördjupad samverkan med Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC-SE). På sikt kommer hela verksamheten att integreras i NCSC-SE, med FRA som huvudman. Det pågår en utredning om att flytta hela eller delar av cyberverksamheten på MSB till FRA, vilket kan komma påverka tjänstens placering framöver. Verksamheten kommer då att bedrivas i MSB:s lokaler eller andra lokaler i Stockholm eller Solna.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf enhetschef Erika Oscarius. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST, Josefin Berglund och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
