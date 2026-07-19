Östregårdskolan söker en ny lärare till sitt fritidshem
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Växjö Visa alla förskollärarjobb i Växjö
2026-07-19
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Östregårdskolan är en F6-skola med cirka 300 elever. Skolan ligger centralt i Växjö och har en vacker utsikt över Växjösjön. Vi arbetar med ett gemensamt och levande systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Vårt fokus ligger på elevernas trygghet, trivsel och studiero, där elevhälsan spelar en central roll.
Du kommer att arbeta i vårt fritidshem, främst med elever i åldrarna 6-12 år. Tillsammans med övriga lärare i fritidshemmet planerar och genomför du undervisningen utifrån läroplanen. Under skoltid kan arbetsuppgifterna variera beroende på din kompetens och elevernas behov, och kan innebära undervisning i hel- eller halvklass.
Du blir en del av ett arbetslag som träffas varje vecka för att kollegialt planera och utveckla den dagliga verksamheten. Vi arbetar gemensamt med vårt systematiska kvalitetsarbete för att bibehålla fokus på verksamhetens kvalitet och elevernas utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och legitimation som lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i skola med liknande arbetsuppgifter, eller om du har en musikinriktning i din utbildning. Även du som studerar till lärare i fritidshem, eller har relevant erfarenhet från yrket, kan bli aktuell för anställning
Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat präglat av engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen. Du ser och möter elevers olika behov utifrån deras individuella förutsättningar.
Du stimulerar eleverna i deras utveckling, dokumenterar deras progression och informerar både elever och vårdnadshavare om hur inlärningen fortskrider. Du har en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt och mycket god samarbetsförmåga, och du bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Varmt välkommen in med din ansökan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 280/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare nås via kontaktcenter 0470-41 000 Jobbnummer
10006047