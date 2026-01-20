Östra skolan söker lärare till årskurs 4-6
Jokkmokks Kommun / Grundskollärarjobb / Jokkmokk Visa alla grundskollärarjobb i Jokkmokk
2026-01-20
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jokkmokks Kommun i Jokkmokk
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
På Östra skolan går cirka 200 elever i årskurserna 4-9 och vi arbetar för att utveckla undervisningen och öka elevernas kunskaper. Vi söker dig som vill arbeta som lärare på mellanstadiet.
Vi arbetar aktivt med fokus på trygghet, gemenskap och utveckling. Vill du tillsammans med oss göra skillnad för våra elever på Östra skolan? Välkommen med din ansökan!
STANNA-KVAR-FÖRSÄKRING
Som nyanställd, tillsvidareanställd i Jokkmokks kommun på denna tjänst har vi möjlighet att erbjuda dig en Stanna-kvar-försäkring om du uppfyller följande kriterier:
• Du ska inte tidigare haft en tillsvidareanställning med samma befattning.
• Du är folkbokförd, alternativt folkbokför dig i samband med anställningen.
• Du ska inte tagit del av kommunens stipendium för eftergymnasiala studier.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera och genomföra den dagliga undervisningen. Dokumentation, bedömning av elevernas kunskapsutveckling och kontakt med vårdnadshavare är en del i ditt arbete. Som pedagog vid skolan ansvarar du även för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan.
Du arbetar i arbetslag och är mentor för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 4-6 där du sätter eleverna, goda relationer och kunskapsutveckling i centrum.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurserna 4-6. Du är en naturlig ledare i klassrummet och har en god pedagogisk förmåga samt goda ämneskunskaper. Naturligtvis har du ett relationsskapande förhållningssätt i mötet elever, vårdnadshavare och kollegor.
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För den som erbjuds anställning inom skolan krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 36 - 42 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
I den här rekryteringen arbetar vi löpande med intervjuer och urval, så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Kontakt
Rektor
Inger Grankvist inger.grankvist@jokkmokk.se 0971-172 16 Jobbnummer
9693494