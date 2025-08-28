Ostp Söker Samordnare Till Maskin I Örnsköldsvik
OSTP koncernen är en av världens ledande tillverkare av svetsade rostfria rör och rördelar med tillverkning i Sverige och Finland. OSTP koncernen har ca 500 anställda. I Örnsköldsvik arbetar ca 150 personer fördelat på två fabriker. Örnsköldsvik har en nyckelroll inom koncernen med marknadens bredaste produktsortiment inom rostfria rördelar.
Har du ett stort intresse för cnc maskiner, teknik och effektiv tillverkning? Vi söker dig som vill ta ansvar för vår maskinpark och komponenttillverkning och samtidigt vara en drivande kraft i att förbättra arbetsmetoder, optimera flöden och säkerställa hög kvalitet. Här får du chansen att kombinera tekniskt kunnande med ledarskap och tillsammans med ditt team skapa långsiktig konkurrenskraft

Dina arbetsuppgifter
I rollen får du ett övergripande ansvar för vår maskinpark och komponenttillverkning, där fokus ligger på att utveckla och optimera processerna för högsta möjliga kvalitet och effektivitet. Du säkerställer att maskiner, material och produktionsflöden fungerar på bästa sätt och driver tekniska förbättringar i nära samarbete med konstruktion. Som samordnare för maskinavdelningen skapar du tydlighet och engagemang, utvecklar kompetensen i teamet och etablerar ett arbetssätt där kundens behov och ett högt kvalitetsfokus står i centrum. Genom att kombinera teknisk kompetens med ett närvarande ledarskap bidrar du till ökad produktivitet, kvalitet och långsiktig konkurrenskraft.
* Ansvara för maskinpark och komponenttillverkning
* Leda och samordna maskinavdelningen
* Etablera ett arbetssätt som bygger på kundfokus
* Inköp av material såsom stål, verktyg och härdning
* Utveckla och stötta personalen
* Ansvara för arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och miljökrav inom området
* Hantera lagerhållning av råmaterial, halvfabrikat och egentillverkade reservdelar
Tjänsten är en kollektivtjänst och du arbetar nära NC-tekniker inom teknikavdelningen
Vem är du
Vi söker dig som är intresserad av att axla en ledande roll, som gillar att arbeta med människor och som vill utvecklas tillsammans med oss. Du har ett genuint intresse för teknik, kombinerat med ett strukturerat arbetssätt och en vilja att bidra till förbättringar. Som person är du lösningsorienterad, engagerad och ser möjligheter där andra ser hinder. För rollen ser vi gärna att du har en lämplig teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Välkommen med din ansökan till ett företag där teknik, utveckling och teamwork står i fokus!
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att höra av dig

Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar OSTP med Jefferson Wells, ett företag i ManpowerGroup. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Mats Andersson, via mejl: mats.andersson@jeffersonwells.se
eller via telefon: 070-854 30 42
Varmt välkommen med din ansökan!
