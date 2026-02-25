Östersunds tingsrätt söker domstolsassistent för sommarvikariat
2026-02-25
Östersunds tingsrätt är en öppen, modern och trevlig arbetsplats med omkring sextio engagerade medarbetare. Tingsrätten består av två dömande avdelningar och en administrativ enhet. Här arbetar vi aktivt med att utveckla verksamheten och nå uppsatta mål. Trivsel och friskvård ligger oss varmt om hjärtat och det är viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga i verksamhetens mål och utveckling. Vi har en fin sammanhållning på tingsrätten och det finns goda möjligheter att kombinera yrkeslivet med en rik fritid.
I Östersund njuter man av livet året om. Det är korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till nöjesliv och fritidsaktiviteter. Lägg därtill till ljusa sommarnätter, närhet till fjäll och sjö samt riktiga vintrar med mycket snö. Östersunds kommun har omkring 60 000 innevånare.
Mer information om tingsrätten finns på www.domstol.se/ostersunds-tingsratt
Är du en person med hög servicekänsla som letar efter ett intressant och spännande sommarjobb? Då kan ett sommarvikariat som domstolsassistent vid Östersunds tingsrätt vara något för dig! Vi söker nu en sommarvikarie till domstolen i sommar med eventuell möjlighet till förlängning.
Vårt uppdrag är att varje dag bidra till rättstrygghet i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en spännande och för samhället viktig verksamhet. Du kommer att få arbeta tillsammans med bl.a. domstolshandläggare, notarier och rådmän. Du kommer dagligen ha kontakt med parter, ombud, myndigheter och allmänhet via telefon och e-post. Du kommer att hantera enklare handläggningsarbete i form av registrering av inkomna handlingar, kommunicering och expediering i enklare mål, bevakning av inkommande e-post och förordnanden m.m. Arbetet kommer att vara omväxlande och självständigt och du utför arbetsuppgifterna under eget ansvar.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Vi söker dig som är minst 18 år och har följande kvalifikationer:
• Gymnasiekompetens
• Goda kunskaper i tex Officepaketet och i övrigt ha mycket lätt för att ta till dig nya datasystem
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och det är en fördel om du pratar och förstår engelska
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande med en snabb hantering. Det innebär att du har en förmåga att arbeta i ett högt tempo och kan växla mellan olika arbetsuppgifter. Som person är du noggrann, flexibel, serviceinriktad och har lätt att lära. Erfarenhet av arbete som handläggare eller administratör vid domstol, myndighet eller advokatbyrå kan vara meriterande.
Vi arbetar ofta tillsammans och du bör ha en god och naturlig känsla för service och kvalitet. Du har förmågan att skapa goda relationer till övriga kollegor och bidrar med din kompetens och ditt engagemang till verksamheten.
Sommarvikariatet innebär i första hand arbete på den allmänna avdelningen men även arbetsuppgifter på övriga avdelningar kan förekomma.
Intervjuer tillämpas vanligtvis inte för denna korta anställning. Stor vikt kommer att därför att läggas vid ditt personliga brev och övriga ansökningshandlingar. Uppge gärna referenser i direkt i din ansökan. Telefonintervjuer kan dock eventuellt bli aktuellt.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer naturligtvis krav på att du följer gällande lagar.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2026.
Tingsrätten eftersträvar mångfald när det gäller ålder, kön och kulturell bakgrund.
