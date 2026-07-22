Östersunds Djursjukhus Evidensia söker legitimerad biomedicinsk analytiker
Evidensia Sverige AB / Biomedicinjobb / Östersund Visa alla biomedicinjobb i Östersund
2026-07-22
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Är du legitimerad BMA och är sugen på nya utmatningar? Brinner du för ditt jobb men värdesätter också din fritid? Du kanske älskar att fjällvandra och åka skidor samt anser att en afterwork hellre är en kolbulle runt elden än en drink på krogen? Då kanske du är den vi söker!
Östersunds Djursjukhus är ett dygnet-runt öppet djursjukhus som är en viktig remissinstans i norra Sverige. Hos oss finns erfarna specialister samt en akutmottagning som är öppen 24 timmar om dygnet, året runt. Vi har personal med hög kompetens inom bland annat kirurgi, ortopedi, internmedicin inklusive katt, akut- och intensivvård, sjukgymnastik med mera.
Vår målsättning är att leverera högkvalitativ djursjukvård med hög tillgänglighet och med omsorg och omtanke om våra medarbetare, våra patienter, våra djurägare och vår omvärld.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad Biomedicinsk analytiker och som är intresserad av att arbeta med djursjukvård. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tidigare erfarenhet från branschen är meriterande men inte ett krav.
Som person är du ansvarsfull, strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt och kan arbeta både självständigt och i team. Vår verksamhet är främst inriktad på smådjur, huvudsakligen hund och katt, men vi tar även emot exotiska djur så som kanin, marsvin och ödlor och laboratoriepersonalen arbetar i nära samarbete med övrig klinisk verksamhet. Då vi är en relativt liten yrkesgrupp inom koncernen så kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
Du kommer att få arbeta med att analysera prover från djur inom området för klinisk kemi, framförallt biokemi och hematologi, men även hemostas, mikrobiologi, enstaka hormonanalyser och cytologi. Våra laboratorier är utrustade med automatiserade kemi- och hematologiinstrument.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter där vi värderar omtanke och gemenskap. Eftersom vi strävar efter att hjälpas åt och underlätta för varandra i den dagliga verksamheten så samarbetar vi mellan de olika avdelningarna, så förutom laboratoriearbete kan andra arbetsuppgifter som telefonrådgivning, receptionstjänstgöring samt att assistera veterinär/sköterskor vid provtagningar och liknande förekomma.
Vi arbetar med medarbetarskap för att tillsammans skapa en trivsam, inkluderande och hållbar arbetsmiljö där vi har lätt till skratt och stöttar varandra i vardagen. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig inkluderad i verksamhetsutvecklingen och ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Vi värdesätter även gemenskap på arbetet och vill du, får du gärna hänga med på några av våra aktiviteter som vi har tillsammans med våra kollegor. Vi gillar att springa med hundarna på lunchen i näromliggande naturområde. Vi gillar utflykter till natursköna områden. Vi gillar också god mat och att ha allmänt trevligt tillsammans. Välkommen in i gänget när du kommer till oss!
Ort: Östersund
Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-31. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För information: Har du frågor om tjänsten eller om vårt djursjukhus är du varmt välkommen att kontakta Sofie Johansson via e-post sofie.johansson@evidensia.se
eller telefon 072-050 97 19
Varmt välkommen med din ansökan!
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
Välkommen att läsa mer om oss på vår kliniksida Veterinär & djursjukhus - Öppet dygnet runt - Östersund | Evidensia Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8110772-2112444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evidensia Sverige AB
(org.nr 556931-2712), https://jobb.evidensia.se
Inspektörsvägen 19 (visa karta
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831 48 ÖSTERSUND Arbetsplats
Evidensia Djursjukvård Jobbnummer
10009622