Östersund väntar! Allmänspecialist till uppdrag
2025-11-12
Just nu söker vi allmänspecialist till Örebro under 2026, v.6-13 med möjlighet till fler uppdrag framöver.
Vi erbjuder
Vi erbjuder flexibilitet, konkurrenskraftiga villkor och en personlig kontakt genom hela processen.
Vill du exempelvis ha hjälp att sätta ihop ett CV som verkligen sticker ut? Våra konsultchefer finns här för dig - de hjälper dig gärna att skapa en ansökan som fångar uppdragsgivarens intresse och lyfter fram din kompetens. Vi tror på personlig service och ser till att du alltid får det stöd du behöver på vägen.
Lär känna oss
Pelmatic är ditt familjära bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården i Sverige. Vi är familjeföretaget med den långa erfarenheten, vi har funnits i bemanningsbranschen sedan 2002 och har uppdrag för dig inom kommuner, regioner och privata aktörer.
Välkommen hem till oss
Gå in via länken nedan och skicka in en intresseanmälan så berättar vi mer om våra spännande möjligheter. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig in i vår gemenskap!https://www.pelmatic.se/info@pelmatic.se
0455-68 79 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
0455-68 79 00
E-post: info@pelmatic.se Arbetsgivare Pelmatic AB
(org.nr 559276-6918), https://pelmatic.se Jobbnummer
9601994