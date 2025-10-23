Österlånggatan 17 söker nu assisterande restaurangchef med baransvar
2025-10-23
Österlånggatan 17
Skåla in historiens vingslag i Gamla Stan! Här bodde Hindrich Nyward, vindragarlagets ålderman, för två hundra år sedan, och byggnaden som vi huserar i var plats för ett av Stockholms sista vintapparställen ända upp till slutet av 1800-talet. På Österlånggatan 17 sitter stämningen i klassiska väggarna, och traditionen som kullerstenskvarterens knutpunkt lever vidare.
Prima service, bubblig atmosfär och mat och dryck för alla smaker. Influenserna på vår meny kommer från hela världen, men vi inspireras av, och tar hänsyn till de råvaror vi har här på hemmaplan.
Vårt motto "We love to serve you" är mycket enkelt och genomsyrar allt vi gör på våra krogar: Med prestigelös service och stor flexibilitet skapar vi en total restaurangupplevelse i stimmig miljö för alla typer av gäster
Vill du ta chansen som assisterade restaurangchef med baransvar på gamla stans härligaste kvarterskrog så är det nu du ska söka. Österlånggatan 17 ligger just på Österlånggatan 17 och välkomnar grannar, stammisar och gäster till lunch & middag hela veckan.
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning om 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månadslön
Om jobbet
Vi letar efter en person som är lika proffsig som rolig, och som är redo att bli Österlånggatan 17's nya
I rollen som assisterande restaurangchef är du kittet mellan alla avdelningar på restaurangen tillsammans med restaurangchefen. Du är dirigent som tillsammans med teamet leverera service i världsklass! Vi vill att du är en drivkraft, någon som tar ansvar och är lyhörd för både gäster och kollegor. Att du brinner för att ge bästa möjliga service och sätter försäljningsrekord i sömnen. Du har erfarenhet av såväl matsalsarbetet som baren.
Arbetstiden är som en berg- och dalbana, med helger, kvällar och luncher. Det enda som är säkert är att du kommer ha kul och göra skillnad vare dag!
Sammanfattning av rollen:
Medansvarig för driften av restaurangen
Ansvarig är baren
Arbete mot att uppnå den angivna planen och budgeten
Viktiga funktioner:
Säkerställa att den eftersträvade nivån av service- och kvalitet uppnås
Se över och utveckla rutiner och arbetssätt för de olika avdelningarna
Leda restaurangteamet och ständigt jobba mot att utvecklas genom tex. dryckesprovningar och aktiviteter
Löpande administrativt arbete (rekrytering, schema, kalkylering etc.)
Löpande arbeta efter uppsatta ekonomiska mål
Goda kunskaper i Officepaketet, Personalkollen och Ancon.
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: matthias@osterlanggatan17.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Brunnsgränd AB
(org.nr 556717-9022), https://osterlanggatan17.se/
Brunnsgränd 4 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
